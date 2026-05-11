Прочитали секрети Трампа по губах: у чому зізнався президент США

"Я відчув себе старим": читачка по губах розкрила особисте занепокоєння Трампа / © Associated Press

Дональд Трамп викликав нову хвилю обговорень в Інтернеті після того, як експерти, які читали по губах, заявили, що президент США нібито зізнався, що почувається «старим».

Про це пишуть Metro і Mirror.

Читачка по губах Нікола Хіклінг вловила уривки розмови Трампа, коли президент США спостерігав за турніром з гольфу разом зі своїм сином Еріком Трампом. За словами Хіклінг, предметом обговорення, ймовірно, був вік Трампа. Експертка стверджує, що Трамп розповів сину про свої занепокоєння щодо старіння.

Хіклінг припустила, що Трамп згадав Еріку попередні коментарі когось з його інших дітей щодо його майбутнього дня народження.

Президент США нібито сказав: «Так, ми розмовляли, і він (хтось з дітей Трампа — Ред.) сказав: „Тату, ти знаєш, що тобі буде 80 років?“»

Хіклінг потім стверджував, що реакція Трампа на цю заяву була такою: «Після того, як він це сказав, я відчув себе старим».

Однак, Трамп нібито швидко відповів: «Тобі стільки років, скільки ти себе почуваєш, чи не так?», погрожуючи пальцем у бік сина.

Коментарі щодо віку Трампа з’явилися після численних повідомлень про те, що глава Білого дому може бути не в найкращому стані здоров’я.

На тому ж заході зріст Трампа знову потрапив під пильну увагу в інтернеті після того, як його син Ерік виявився помітно вищим за нього на полі для гольфу.

Коли вони обоє стояли разом за склом, пильні глядачі швидко засумнівалися, чи справді президент США має офіційно заявлену висоту.

Ерік має трохи більше 193 см, тоді як Трамп, як стверджують офіційно, має зріст близько 193 см. Однак на відео Трамп виглядає значно нижчим за свого сина і часом ніби закидає голову вгору, щоб зустрітися з ним поглядом.

Що відомо про стан здоров’я Трампа

З моменту повернення на посаду 47-го президента Сполучених Штатів у січні 2025 року, погане здоров’я Трампа викликало численні чутки та теорії змови, зокрема масові спекуляції в соціальних мережах про те, що він помер у серпні.

Минулого року йому поставили діагноз хронічної венозної недостатності — стану, при якому вени мають проблеми з переміщенням крові назад до серця.

Діагноз пояснював, чому у Трампа були набряки ніг.

Зовсім недавно, у березні, фотографи зафіксували червоний висип на його шиї на урочистої церемонії в Білому домі.

Офіс Трампа не прокоментував позначку, що змусило користувачів інтернету запідозрити, що це може бути алергічна реакція або спалах оперізувального лишаю.

Висип з’явився лише через кілька тижнів після того, як Трампа помітили з темним синцем на лівій руці на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

