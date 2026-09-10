Продала трьох власних дітей і викрадала чужих: викрито моторошну "фабрику немовлят"

Іграшка. / © pixabay.com

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Поліція штату Ойо, що на південному заході Нігерії, викрила велику мережу торгівлі дітьми в країні. Одна з підозрюваних, 50-річна нігерійка, розповіла, що продала трьох своїх дітей і причетна до викрадення інших.

Про це повідомляють Daily Express і Premium Times.

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Під час допиту жінка детально розповіла, що спочатку продала свою однорічну дитину, а згодом ще й своїх новонароджених синів-близнюків: «Я двічі продавала дітей клініці Олувакемі».

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Окрім того, вона заявила, що викрала щонайменше 13 дітей і отримувала від 80 000 до 120 000 найр за кожну дитину — це приблизно 50–75 доларів. За новонароджених близнюків їй заплатили 300 000 найр — близько 190 доларів.

За її словами, до ймовірної незаконної схеми вона потрапила після знайомства з жінкою на ім’я Олувакемі, яка займалася «індустрією немовлят» і постачала дітей покупцям у Лагосі — найбільшому портовому місті Нігерії.

«Бог наділив мене здатністю завагітніти. Якщо чоловік двічі вступить зі мною в статевий контакт, я не зможу зробити аборт. Я двічі продавала дітей Олувакемі. Я продала їй однорічного сина, а минулого року — новонароджених хлопчиків-близнюків», — розповіла вона.

Свої дії пояснила великими фінансовими труднощами, а також відмовою батьків від дітей. Загалом вона має сімох дітей — найстаршій дитині 34 роки, а наймолодшій шість.

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Підозрювана також розповіла, як викрадала дітей під час масових заходів, зокрема фестивалю Егунгун у штаті Ойо, де під час святкової процесії вона викрала одну дитину. За словами підозрюваної, їй заплатили приблизно 560 доларів.

Клініка, яка опинилася в центрі скандалу — «Олувакемі Клінік» у місті Огере-Ремо, що у південно-західному штаті Огун. За версією поліції, заклад є прикриттям для масштабної міжштатної «фабрики немовлят» та мережі з торгівлі дітьми. Ця організація не лише купувала новонароджених у матерів з низьким рівнем доходу, а й наймала місцевих вербувальників для викрадення дітей з ринків та церков.

Внаслідок широкомасштабної операції поліція врятувала 17 дітей та двох вагітних жінок, пов’язаних із цією мережею. Під час розслідування стало відомо, що щонайменше шестеро дітей загинули, перебуваючи під опікою цього угруповання.

Нагадаємо, у США чотирьох дітей понад шість років тримали у «в’язниці на колесах». Двоє хлопчиків і двоє дівчаток жили разом зі своїми опікунами у вантажівці та були позбавлені належних умов для життя. Прокуратура домагається смертної кари для чоловіка та жінки, яких звинувачують у багаторічному жорстокому поводженні з дітьми.

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