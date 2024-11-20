Продано годинник капітана, що врятував 700 пасажирів "Титаніка": рекордна сума і фото

Золотий кишеньковий годинник, подарований капітану британського пароплава, який врятував понад 700 пасажирів "Титаніка", продали на аукціоні за рекордні £1,56 млн ($1,97 млн).

Про це повідомляє BBC.

18-каратний годинник Tiffany & Co подарували серу Артуру Рострону, тодішньому капітану пасажирського судна RMS Carpathia, врятовані ним 1912 року пасажири.

Аукціоніст Henry Aldridge and Son із Вілтширу повідомив, що це найвища сума, яку будь-коли платили за пам'ятні речі з "Титаніка", і що його придбав приватний колекціонер зі США.

Цей продаж демонструє "тривале захоплення" нещасливим океанським лайнером.

Сер Артур змінив курс Carpathia, який прямував з Нью-Йорка до Європи, після того, як радіооператор корабля прийняв сигнал лиха: "Ми вдарилися об лід, приходьте негайно".

Він вирушив на повній швидкості і досягнув "Титаніка" через дві години після того, як той затонув у Північній Атлантиці 15 квітня 1912 року.

Годинник був подарований серу Артуру вдовою найбагатшої людини на "Титаніку", Джона Джейкоба Астора, та двома іншими вдовами заможних бізнесменів, які загинули, коли судно зіткнулося з айсбергом і розвалилося на частини, забравши життя понад 1 500 пасажирів та членів екіпажу.

На ньому є напис: "Подаровано капітану Рострону зі щирою вдячністю трьох вдів, що вижили на "Титаніку" 15 квітня 1912 року".

Годинник Артура Рострона / Фото: Henry Aldridge and Son

Сер Артур отримав подарунок від дружини Астора під час обіду в сімейному маєтку на П'ятій авеню в Нью-Йорку, повідомляє аукціонний дім.

"Він був подарований головним чином на знак подяки за хоробрість Рострона, який врятував ці життя, адже без пана Рострона ці 700 людей не вижили б", - сказав аукціоніст Ендрю Олдрідж.

Попередній рекорд з продажу пам'ятних речей з "Титаніка" був встановлений у квітні, коли золотий кишеньковий годинник, знайдений на тілі Астора, був проданий за 1,175 млн фунтів стерлінгів на тому ж аукціоні в Девізесі.

До цього скрипка, на якій грали під час загибелі корабля, утримувала рекорд за найвищою сумою, сплаченою за артефакт із "Титаніка", протягом 11 років, після того, як була продана за 1,1 млн фунтів стерлінгів 2013 року.

Нагадаємо, найдавнішу кам'яну табличку з 10 заповідями продадуть за $2 млн. Її використовували як тротуарну плитку.

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