У Росії під час мобілізації, що триває за заявою очільника Кремля Володимира Путіна, повістку отримав 32-річний житель Красноярська. У чоловіка діагностовано хребетну грижу та астигматизм. Незважаючи на це його мобілізували 25 вересня.

Як повідомляють росЗМІ, мати мобілізованого не має змоги купити військове обмундирування, адже командування РФ солдатів цим не забезпечує.

Вже наступного дня після вручення повістки росіянина першим ешелоном відправили до навчального центру. На місці йому видали лише берці, штани, бушлат, шапку. Решту сказали купувати самому. Список всього, що потрібно придбати, солдат відправив до родини.

Фото: Pravda Gerashchenko

”Я маю продати себе на органи, щоб придбати це все, переглянула ціни, і це якийсь жах”, — розповіла його мати кореспондентам.

Нагадаємо, колишній командувач американських військ у Європі, генерал у відставці Бен Годжес назвав оголошену в Росії мобілізацію, під яку потрапляють навіть чоловіки без досвіду служби в армії, навмисним вбивством своїх громадян. Насамперед це стосується національних меншин.

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