Продавця смертельної отрути під виглядом “засобу для схуднення” відправили до в’язниці

Препарат може спричинити втрату ваги, але його пов’язують із низкою смертей у Великій Британії

У вівторок, 21 грудня, суд у місті Честері (Велика Британія) виніс вирок 25-річному Джеку Фінні, який продавав як засіб для схуднення високотоксичний препарат DNP , що викликав у країні уже 33 випадки смертельного отруєння.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Як встановило слідство, від червня 2017 до липень 2020 року цей дилер незаконно продавав через “чорні” сайти в Інтернет високотоксичну хімічну речовину 2,4-динітрофенол (DNP). Його покупцями були люди у всій Європі та Америці, а продукти, що містять DNP, були знайдені за адресою його проживання під час розслідування.

DNP продається в основному бодібілдерам як засіб для схуднення, оскільки вважається, що він різко прискорює метаболізм. Його перше застосування відбулося під час Першої світової війни, коли французи використовували цю хімічну речовину для виготовлення боєприпасів.

Препарат дійсно може спричинити втрату ваги, але його пов’язують із низкою смертей (на сьогодні йдеться про 33 випадки) у Великій Британії, тож провідні експерти закликають до жорсткішого регулювання його обігу.

Джек Фінні був засуджений судом Честера до 28 місяців ув'язнення.

“Ми вітаємо сьогоднішній вирок, оскільки він посилає сильний сигнал усім, хто прагне отримати прибуток від незаконного продажу цієї небезпечної для життя речовини”, - сказав з цього приводу Реджинальд Беван, заступник голови Національного відділу боротьби з продовольчими злочинами.

Нагадаємо, раніше індійському Мумбаї 18-річна дівчина випадково почистила зуби щурячою отрутою і померла.

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