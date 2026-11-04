Продаж активів "Лукойлу" наближається до завершення: хто очолив боротьбу за бізнес РФ

Лукойл / © Associated Press

Реклама

Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі готується придбати міжнародні активи російської нафтової компанії «Лукойл», яка перебуває під санкціями. Для цього планують провести операцію з обміну цінними паперами, а укласти угоду можуть уже протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із процесом продажу.

Реклама

За словами трьох джерел, банк, який діє від імені консорціуму, вже придбав у західних інвестиційних фондів заморожені цінні папери «Лукойлу» на мільярди доларів. Їх планують обміняти на закордонні активи російської компанії.

Реклама

Початкова вартість міжнародного портфеля «Лукойлу» оцінювалася у 22 млрд доларів. До нього входять нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції в Європі, на Близькому Сході й в Африці. Водночас вартість активів знизилася, оскільки частина з них припинила роботу, зазначили два співрозмовники агентства.

Якщо угоду вдасться завершити, це покладе край процесу продажу, який триває вже понад рік. Водночас операція стане перевіркою того, чи здатні західні санкції змусити велику російську компанію відмовитися від міжнародних активів, не дозволивши Москві отримати значну фінансову вигоду.

Хто бере участь в угоді

До консорціуму, крім Боелі, увійшли еміратські інвестори — International Holding Company (IHC) та Al Hail Holding. Також пропозицію підтримують сирійсько-катарські брати Аль-Хаят і американська Корпорація фінансування міжнародного розвитку (DFC).

Тодд Боелі — бізнесмен із Маямі, який володіє частками в американських спортивних командах Los Angeles Dodgers і Los Angeles Lakers.

Реклама

За інформацією джерел Reuters, угоду планують провести без грошових розрахунків. Заморожені цінні папери «Лукойлу», якими володіють західні інвестори, зокрема Capital Group, обміняють на міжнародні активи компанії.

Водночас консорціум погодився розмістити отримані акції на ескроу-рахунку, а не передавати їх безпосередньо «Лукойлу». Саме це, за словами двох співрозмовників, дозволило просунутися в переговорах зі США.

Чому продаж активів затягнувся

Процес продажу розпочався після того, як у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти «Лукойлу». У лютому Reuters повідомляло, що Вашингтон частково загальмував угоду, намагаючись посилити тиск на Росію під час переговорів про завершення війни в Україні.

У грудні минулого року Міністерство фінансів США відхилило пропозицію групи, до якої входив американський банк Xtellus Partners. Причиною стало небажання Вашингтона допустити, щоб «Лукойл» отримав значну фінансову вигоду від продажу — у вигляді акцій або готівки.

Реклама

Загалом на міжнародні активи російської компанії претендували понад десяток учасників. Серед них були нафтові гіганти Exxon Mobil і Chevron, американська інвестиційна компанія Carlyle та колишній власник Pornhub Бернд Бергмайр. Проте минулого місяця Carlyle вийшла з переговорів, після чого консорціум Боелі став основним претендентом.

За скільки купували цінні папери «Лукойлу»

Банк, який представляє інтереси консорціуму, придбав цінні папери російської компанії приблизно у десяти американських і британських інвестиційних фондів. Також продавцями стали американські депозитарні банки, які зберігали ці папери від імені приватних інвесторів.

За даними двох співрозмовників Reuters, цінні папери купували приблизно за 30 центів за кожен долар їхньої номінальної вартості. Така значна знижка пояснюється санкційним статусом активів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року західні інвестиційні фонди володіли значними пакетами акцій «Лукойлу».

Згодом папери виключили з основних індексів ринків, що розвиваються, заморозили, а їхню вартість списали у звітності західних фондів.

Новини партнерів

Новини партнерів