Продаж Forbes: розірвано угоду з мільярдером Расселом, якого підозрюють у зв’язках з РФ

У травні Рассел, генеральний директор Luminar Technologies Inc., оголосив, що купує 82% акцій Forbes Global Media Holdings за 800 мільйонів доларів.

Материнська компанія журналу Forbes і пов’язаного з ним вебсайту - Integrated Whale Media - у вівторок, 21 листопада, розірвала угоду про продаж Forbes Global 28-річному технологічному магнату Остіну Расселу, якого підозрювали у зв’язках з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на службову записку головного виконавчого директора Forbes Майка Федерле.

"Протягом багатьох років не було браку в інвестиційному інтересі до нашої компанії, і ми продовжуватимемо розглядати інші можливості, які можуть допомогти прискорити нашу стратегію зростання", — сказав Федерле в записці.

Раніше закриття угоди було призупинено на два тижні після того, як Рассел пропустив дедлайн, встановлений на 1 листопада.

У травні Рассел, генеральний директор Luminar Technologies Inc., оголосив, що купує 82% акцій Forbes Global Media Holdings за 800 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у жовтні видання The Washington Post писало, що пов’язаний із Кремлем російський бізнесмен Магомед Мусаєв у приватних розмовах стверджував, що став власником медіа-холдингу Forbes і “отримав ключ від найавторитетнішого світового бренду”. Мусаєв називав 28-річного бізнесмена Остіна Рассела, який у травні 2023 року за 800 мільйонів доларів придбав 82% акцій Forbes Global Media Holdings, “обличчям” угоди, але наполягав, щоб його причетність до неї замовчували.

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