Продовження санкцій щодо заморожених російських активів: що пропонують ЄС та Єврокомісія

Запропонований підхід не дасть змоги одній країні, наприклад, Угорщині, заблокувати продовження заморожування на тривалий термін.
Більшість країн Європейського союзу і Європейська комісія підтримують пропозицію заморозити активи РФ на три роки замість шести місяців.
Про це пише Politico.
Брюссель також розглядає варіант заморозити російські активи одразу на п'ять років, і проводити аналіз відповідного рішення щороку. Водночас робити це більшістю голосів, а не одноголосно.
Такий підхід не дасть змоги одній країні, наприклад, Угорщині, заблокувати продовження заморожування на тривалий термін.
Кредит Україні у 50 млрд доларів від G7 та ЄС
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.
Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.
У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів.
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