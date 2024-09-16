Продовження санкцій щодо заморожених російських активів: що пропонують ЄС та Єврокомісія

Запропонований підхід не дасть змоги одній країні, наприклад, Угорщині, заблокувати продовження заморожування на тривалий термін.

Більшість країн Європейського союзу і Європейська комісія підтримують пропозицію заморозити активи РФ на три роки замість шести місяців.

Про це пише Politico.

Брюссель також розглядає варіант заморозити російські активи одразу на п'ять років, і проводити аналіз відповідного рішення щороку. Водночас робити це більшістю голосів, а не одноголосно.

Такий підхід не дасть змоги одній країні, наприклад, Угорщині, заблокувати продовження заморожування на тривалий термін.

Кредит Україні у 50 млрд доларів від G7 та ЄС

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів.

Єврокомісія дозволила використовувати заморожені активи Росії на користь України

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