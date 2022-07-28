Продовження скандалу навколо нової очільниці МЗС Бельгії: поїздку дипломатки до Криму оплатив фонд доньки Путіна

ЗМІ встановили, що поїздка нової міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб до окупованого Росією Криму 2021 року була сплачена коштом фонду доньки Володимира Путіна Катерини Тихонової "Иннопрактика".

Тим часом один з телеканалів - RTBF, на якому працювала теперішня очільниця МЗС Бельгії, повідомив 28 липня, що її поїздка до Криму в липні 2021 року оплачувалася коштом організаторів фестивалю "Глобальні цінності", який проходив 23-25 липня в Севастополі. Ба більше, там зауважили, що вважають це "нормальною практикою".

Про це йдеться в статті "Європейської правди" "Ефект Додона. Як глава МЗС Бельгії відмовляється вибачатися за візит у окупований Крим".

Аджа Лябіб у липні 2021 року побувала у Криму. Крім фестивалю, відвідала туристичні місця Південного берегу Криму. Куратором фестивалю в Росії була молодша донька Путіна Катерина Тихонова, його спонсором став фонд "Иннопрактика", яким Тихонова керує.

Також RTBF заявив бельгійським ЗМІ про домовленість з організаторами, що вони надають відеооператора для знімань документального фільму, але від цих планів відмовилися, бо вважали, що в такій схемі немає гарантій свободи журналістів.

Як пише видання, у своєму інтерв’ю у серпні 2021 року Лябіб розповіла по-іншому цю історію, з якої виходило, що послугами оператора вона насправді скористалася, відео для фільму було відзняте, а вона особисто була твердо налаштована випустити його, не відчуваючи жодних проблем "із гарантіями свободи слова".

Нагадаємо, нова очільниця МЗС Бельгії втрапила у скандал через поїздку до окупованого Криму, який назвала "Росією". Про перебування Лябіб 2021 року, коли вони була ще телеведучою, на території окупованого півострова свідчать її власні дописи у соцмережах.

В МЗС України відреагували на минулорічну поїздку нової очільниці МЗС Бельгії до Криму та наголосили, що Україна з’ясовує усі обставини.

У МЗС прокоментували заяви прем'єра Угорщини щодо санкцій проти Росії

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