Продовжував усміхатися: активістки Femen показали Шольцу голі груди з написом про газове ембарго (фото)

Активісти FEMEN нанесли на верхню частину свого тіла заклики, щоб Німеччина ввела газове ембарго.
Сьогодні у відомстві федерального канцлера Німеччини був День відкритих дверей. Без ексцесів не минулося: до Шольца підбігли дві дівчини топлес, на тілі яких були написані вимоги запровадити ембарго на закупівлю газу.
Фото інциденту опублікувало видання АР.
Дві жінки скористалися днем відкритих дверей. За даними різних німецьких ЗМІ, вони підійшли до Шольца в чорних толстовках і попросили політика зробити з ними селфі.
І вони добилися фото, хоча й не такого, на яке розраховував німецький лідер. Дівчата спочатку мило посміхалися на камеру, аж коли раптово стали знімати одяг. Активісти з FEMEN нанесли на верхню частину свого тіла заклики, щоб Німеччина ввела газове ембарго. На голих грудях було написано "Gas Embargo Now". Дівчата також розкидали сувенірні банкноти.
Охоронці миттєво відреагували, втрутились і забрали дівчат. Протестувальниці продовжували вигукувати свої гасла, які, однак, були незрозумілі. Канцлер продовжував посміхатися, не подаючи жодних знаків невдоволення.
Раніше Олаф Шольц розповів, що Путін переконував німецького канцлера у тому, що Україна та Білорусь не можуть бути незалежними державами.
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