Продовжував усміхатися: активістки Femen показали Шольцу голі груди з написом про газове ембарго (фото)

Активісти FEMEN нанесли на верхню частину свого тіла заклики, щоб Німеччина ввела газове ембарго.

Сьогодні у відомстві федерального канцлера Німеччини був День відкритих дверей. Без ексцесів не минулося: до Шольца підбігли дві дівчини топлес, на тілі яких були написані вимоги запровадити ембарго на закупівлю газу.

Фото інциденту опублікувало видання АР.

Дві жінки скористалися днем ​​відкритих дверей. За даними різних німецьких ЗМІ, вони підійшли до Шольца в чорних толстовках і попросили політика зробити з ними селфі.

І вони добилися фото, хоча й не такого, на яке розраховував німецький лідер. Дівчата спочатку мило посміхалися на камеру, аж коли раптово стали знімати одяг. Активісти з FEMEN нанесли на верхню частину свого тіла заклики, щоб Німеччина ввела газове ембарго. На голих грудях було написано "Gas Embargo Now". Дівчата також розкидали сувенірні банкноти.

Охоронці миттєво відреагували, втрутились і забрали дівчат. Протестувальниці продовжували вигукувати свої гасла, які, однак, були незрозумілі. Канцлер продовжував посміхатися, не подаючи жодних знаків невдоволення.

Раніше Олаф Шольц розповів, що Путін переконував німецького канцлера у тому, що Україна та Білорусь не можуть бути незалежними державами.

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