"Продовжимо СВО": у Путіна зробили нову агресивну заяву про війну в Україні

Дмитро Пєсков / © Getty Images

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У Кремлі традиційно звинуватили Україну у відкиданні миру, а тому РФ пригрозила продовженням війни.

Про це прихвостень Путіна сказав російським пропагандистам.

Ба більше, речник Путіна Дмитро Пєсков вимагає від Києва «проявити добру волю» і «ухвалити важливі рішення».

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«За відсутності готовності України до мирного врегулювання РФ продовжить СВО. Досягнення цілей СВО може відбутися мирно, якщо Київ виявить добру волю і ухвалить важливі рішення», — заявив він цинічно.

Також у Кремлі прокоментували саміт НАТО в Анкарі, який стартував у вівторок, 7 липня. Пєсков заявив, що у Кремлі «пильно стежать» за всіма новинами із зустрічі лідерів країн-членів Альянсу.

«У контексті підготовки до саміту НАТО стосовно РФ заяви мали скоріше конфронтаційний характер», — ображено сказав він.

Мирні переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, у МЗС України назвали чотири ключові пункти для завершення війни і сталого миру в країні. Серед них зокрема:

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двосторонні гарантії безпеки від США, які юридично закріплені,

військова присутність партнерів на території України за допомогою Америки,

членство України в ЄС,

посилення військової допомоги від союзників.

А тим часом союзник РФ Китай несподівано закликав Київ і Москву негайно повернутися за стіл переговорів. Заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей під час засідання Радбезу заявив, що на цьому наполягає лідер Сі Цзіньпін.

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