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"Продовжимо СВО": у Путіна зробили нову агресивну заяву про війну в Україні
Речник Путіна Дмитро Пєсков вимагає від Києва «проявити добру волю» і «ухвалити важливі рішення».
У Кремлі традиційно звинуватили Україну у відкиданні миру, а тому РФ пригрозила продовженням війни.
Про це прихвостень Путіна сказав російським пропагандистам.
Ба більше, речник Путіна Дмитро Пєсков вимагає від Києва «проявити добру волю» і «ухвалити важливі рішення».
«За відсутності готовності України до мирного врегулювання РФ продовжить СВО. Досягнення цілей СВО може відбутися мирно, якщо Київ виявить добру волю і ухвалить важливі рішення», — заявив він цинічно.
Також у Кремлі прокоментували саміт НАТО в Анкарі, який стартував у вівторок, 7 липня. Пєсков заявив, що у Кремлі «пильно стежать» за всіма новинами із зустрічі лідерів країн-членів Альянсу.
«У контексті підготовки до саміту НАТО стосовно РФ заяви мали скоріше конфронтаційний характер», — ображено сказав він.
Мирні переговори між Україною та РФ — останні новини
Нагадаємо, у МЗС України назвали чотири ключові пункти для завершення війни і сталого миру в країні. Серед них зокрема:
двосторонні гарантії безпеки від США, які юридично закріплені,
військова присутність партнерів на території України за допомогою Америки,
членство України в ЄС,
посилення військової допомоги від союзників.
А тим часом союзник РФ Китай несподівано закликав Київ і Москву негайно повернутися за стіл переговорів. Заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей під час засідання Радбезу заявив, що на цьому наполягає лідер Сі Цзіньпін.