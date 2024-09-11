"Продукція національної спадщини": в одній з країн ЄС легалізували виробництво самогону, проте є умова

Від 31 жовтня в Литві дозволено виробництво алкогольних напоїв міцністю до 65 градусів.

В Литві легалізували самогоноваріння в садибах сільського туризму, але не на продаж.

Про це свідчать поправки до закону, який підписав президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

Від 31 жовтня в Литві напої міцністю до 65 градусів визнано "продукцією національної спадщини".

На рік литовці зможуть виробляти до 100 л самогону, але тільки для особистого або сімейного використання або для дегустації на місці, його продаж буде заборонено.

Поправки також вимагають, щоб виробники самогону повідомляли Державну продовольчо-ветеринарну службу Литви за 48 годин до початку виробництва. А протягом доби після завершення виробництва – повідомити точну кількість виробленого напою.

Також передбачається, що самогон розливатимуть по скляним пляшкам об'ємом від 0,2 до 1 л із етикетками із зазначенням номера, імені та прізвища виробника, дати й часу виробництва, складу та процентного вмісту етилового спирту.

Литовська влада раніше пояснила, що поправка не принесе власникам садиб значних фінансових вигод, але допоможе зберегти національну спадщину.

Нагадаємо, у Литві діятимуть нові правила щодо працевлаштування громадян України без тимчасового захисту в країні. Біженці з України зможуть працювати там лише після отримання посвідки на проживання.

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