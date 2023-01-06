“Продукт для залякування”: експерт засумнівався у грізності російських “Цирконів”

Військовий експерт Олександр Коваленко засумнівався у грізності російської “зброї відплати” — гіперзвукових ракет “Циркон”, якими Кремль вирішив полякати країни Заходу. Ця зброя, якій, за словами Путіна, немає аналогів, встановлена на фрегаті “Адмірал Горшков”, який нещодавно відбув у далеке плавання до Атлантичного океану із заходом до Середземного моря.

У дописі в своєму Telegram-каналі аналітик висловив сумнів у спроможності Росії завдати масованого удару цією “новітньою зброєю”, яка може виявитися не такою грізною, як про неї говорять.

Коваленко наголосив, що Росія завжди завищує офіційні характеристики зброї, як показала війна в Україні. Тож у характеристиках "Циркона" теж можна засумніватися.

У цьому контексті він нагадав про гіперзвукові ракети Х-47м2 "Кинджал", які є критично дефіцитною продукцією. У РФ не можуть налагодити їх масове виробництво через катастрофічну залежність від іноземних мікросхем.

"З "Цирконом", який спочатку був проблематичною ракетою, така ж ситуація і навіть гірша. Наприклад, випробування "Циркона" стартували у 2016, і за цей період було здійснено 9 пусків. Тобто, 1-2 на рік. Для інтенсивних випробувань кількісний показник такий собі", - зазначив Коваленко.

Він додав, що ця ракета збиралася мало не вручну. А зараз "Циркони" не збираються взагалі через санкції.

"Грубо кажучи, боєзапас "Цирконів" у Росії можна оцінювати як штучний. Скільки їх? 2? 4? Ну, точно не десятки чи сотні, щоб дозволити собі засипати країни НАТО "зброєю відплати". Фактично, грубо кажучи, такий собі "Кинджал" морського базування, штучний продукт для залякування", - підсумував експерт.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін 4 січня відправив у плавання військовий корабель, озброєний новими гіперзвуковими крилатими ракетами “Циркон”, які, за його словами, є унікальними у світі.

Соратник Путіна та відомий кремлівський блазень Дмитро Медведєв пригрозив, що фрегат із гіперзвуковими ракетами "приведе до тями будь-кого, хто становитиме пряму загрозу Росії", заявивши, що він відправився "до берегів країн НАТО".

Історія створення нової російської ракети "Циркон", якою Путін лякає світ

Нагадаємо, останнє випробування ракети "Циркон" відбулося в травні 2022 року у Баренцевому морі недалеко від кордону Фінляндії.

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