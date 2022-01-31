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Продукти харчування, газ та міндобрива: у Польщі знижують ціни через інфляцію

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Продукти харчування, газ та міндобрива: у Польщі знижують ціни через інфляцію

Associated Press

Від зниження податків бюджет Польщі недоотримає 11,6 млрд злотих (майже 3 млрд дол.).

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про тимчасове зниження ПДВ на харчові продукти, газ, паливо та міндобрива. Закон діятиме від 1 лютого до 31 липня.

Про це інформує money.pl.

Закон є частиною так званого “Антиінфляційного щита 2.0”, підготовленого польським урядом для захисту населення від високої інфляції.

  • ПДВ на продукти харчування та напої, які наразі підлягають ставці 5%, зменшиться до нуля;
  • З 23% до 8 відсотків зменшиться ставка на паливо;
  • Податок на міндобрива і газ зменшиться з 8% до нуля.

За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, такі дії допоможуть полякам зберегти свої заощадження. Від зниження податків бюджет Польщі недоотримає 11,6 млрд злотих (майже 3 млрд дол.).

Нагадаємо, що Польща поставить Україні озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони.

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