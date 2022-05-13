"Продуктивна розмова": Резніков обговорив реалізацію програми лендлізу з міністром оборони США

Міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з американським колегою Ллойдом Остіном щодо реалізації лендлізу.

Очільник оборонного відомства України назвав розмову з Остіним продуктивною.

Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Ми обговорили перспективи практичної реалізації ленд-лізу та рішення, які були прийняті в в Рамштайні. Коаліція на підтримку боротьби за незалежність міцніє. Разом ми переможемо!", - написав міністр оборони України.

Нагадаємо, 7 квітня сенат США одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни (лендлізу). Пізніше, 28 квітня, Палата представників США затвердила закон про лендліз для України.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України. Завдяки цьому Україна очікує збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів її надання.

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