- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
Професор пояснив, як рекордний шатдаун вплине на політику США
Країна вже майже досягла рекорду у 34 дні.
У США зростає напруження через тривалий шатдаун — урядова зупинка, ймовірно, затягнеться на рекордний термін.
Про це в етері Еспресо заявив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.
«Прогнозу у мене немає, але я бачу, що шатдаун буде довгим. Скоріш за все, він буде рекордним. Попередній рекорд дорівнював 34 дням, ми вже наближаємось до цього», — зазначив він.
Айзенберг наголосив, що уряд США опинився перед необхідністю знайти новий вихід із ситуації.
«Тому що той тимчасовий бюджет, на якому наполягають Білий дім та республіканці, вони ухвалили в Палаті представників — до 21 листопада він має працювати. Тобто після цього вже не буде жодного законопроєкту, жодного тимчасового бюджету. Їм доведеться знову шукати рішення», — пояснив він.
За словами професора, у республіканців може не вистачити голосів для ухвалення нового бюджету без врахування пропозицій демократів.
«Якщо компроміс не буде знайдено, мільйони американців можуть залишитися без медичної страховки», — попередив Айзенберг.
Раніше повідомлялося, що американський Сенат вп’яте за останні майже три тижні не зміг відновити фінансування роботи уряду.
Ми раніше інформували, що Зеленський сказав, чи впливає шатдаун у США на доставляння зброї Україні.