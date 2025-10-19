ТСН у соціальних мережах

Професор пояснив, як рекордний шатдаун вплине на політику США

Країна вже майже досягла рекорду у 34 дні.

Ігор Бережанський
Вплив шатдауну на США

Вплив шатдауну на США / © Associated Press

У США зростає напруження через тривалий шатдаун — урядова зупинка, ймовірно, затягнеться на рекордний термін.

Про це в етері Еспресо заявив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

«Прогнозу у мене немає, але я бачу, що шатдаун буде довгим. Скоріш за все, він буде рекордним. Попередній рекорд дорівнював 34 дням, ми вже наближаємось до цього», — зазначив він.

Айзенберг наголосив, що уряд США опинився перед необхідністю знайти новий вихід із ситуації.

«Тому що той тимчасовий бюджет, на якому наполягають Білий дім та республіканці, вони ухвалили в Палаті представників — до 21 листопада він має працювати. Тобто після цього вже не буде жодного законопроєкту, жодного тимчасового бюджету. Їм доведеться знову шукати рішення», — пояснив він.

За словами професора, у республіканців може не вистачити голосів для ухвалення нового бюджету без врахування пропозицій демократів.

«Якщо компроміс не буде знайдено, мільйони американців можуть залишитися без медичної страховки», — попередив Айзенберг.

Раніше повідомлялося, що американський Сенат вп’яте за останні майже три тижні не зміг відновити фінансування роботи уряду.

Ми раніше інформували, що Зеленський сказав, чи впливає шатдаун у США на доставляння зброї Україні.

