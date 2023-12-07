Професор влаштував стрілянину в Університеті Невади: фото і розповіді очевидців

Напад стався біля залу, де студенти грали в ігри та будували різні речі з "Лего".

У США 6 грудня професор влаштував стрілянину у студентському містечку Університету Невади в Лас-Вегасі. В результаті нападу загинули троє людей, ще одна особа була поранена.

Про це повідомляє CNN.

Вранці 6 грудня Університет Невади опублікував у Мережі екстрене повідомлення: "Університетська поліція реагує на повідомлення про постріли в BEH, евакуюйтеся в безпечну зону, біжіть, ховайтеся!"

Стрілянину влаштував чоловік у студентському кампусі поблизу Beam Hall, де розташована Лі Бізнес-Школа університету.

Стрілянина в Університеті Невади – розповіді свідків

"Я сидів надворі, просто снідав. Я почув три гучні гуркоти, і я подумав: "Ой, що це було?" Поліція з’явилася, тоді я вбіг. Через дві хвилини – знову постріли. Бігав у підвали. Я просто чув багато пострілів", – розповів один зі студентів навчального закладу.

Професор Бретт Джонсен розповів, що перебував у Beam Hall, коли почув гучний шум під час заняття. Йому не здалося це схожим на постріл, тож професор продовжував викладати.

"Потім увімкнувся сигнал тривоги. Я ніколи раніше не чув такого сигналу, він не звучав як пожежна тривога. Коли ми почали виходити з класу, тоді все стало реальним", – розповів Джонсен.

Коли він відчинив двері, щоб випустити студентів, вираз обличчя професора змінився на паніку, і він закликав студентів повернутися, замкнути двері та лягти на землю. Викладач знову перевірив ситуацію на вулиці через 30 секунд, а потім сказав студентам "бігти якомога швидше".

Фото з місця стрілянини в студмістечку університету Невади / Фото: Getty Images

Президент університету Кіт Вітфілд заявив, що спільнота кампусу в шоці після "незбагненної події".

Що відомо про жертв нападу і стрільця

Внаслідок стрілянини загинули троє людей, ще одна людина отримала поранення. Ще четверо людей були доправлені до лікарень через симптоми панічних атак.

Місцевий шериф Кевін Макмехілл повідомив, що поліцейські ліквідували стрільця, і його особу не буде розголошено, допоки не буде поінформовано його родину. Джерело CNN у правоохоронних органах повідомило, що стрільцем виявися 67-річний професор коледжу, пов’язаний з коледжами в Джорджії та Північній Кароліни. Не відомо, яке відношення він мав до навчального закладу, де сталася стрілянина.

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За словами шерифа, стрілянина сталася біля залу, де студенти грали в ігри та будували різні речі з "Лего".

"Те, що сталося сьогодні, є жахливим, непростимим злочином… Якби не героїчні дії одного з тих поліцейських, які відреагували, можна було б забрати незліченну кількість нових життів", – зазначив Макмехілл.

Поліція працює над виявленням доказів і встановленням мотиву нападника. Наразі немає жодних деталей щодо зброї підозрюваного.

Білий дім заявив, що "дуже уважно" стежить за історією зі стріляниною.

Нагадаємо, минулими вихідними у США сталися 37-а і 38-а стрілянини за 2023 рік, під час яких було вбито чотирьох або більше людей. Ці масові вбивства були скоєні в Техасі та Вашингтоні.

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