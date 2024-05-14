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Проганяла "демонів": у Підмосков'ї росіянка влаштувала пожежу у квартирі – відео

Проганяла "демонів": у Підмосков'ї росіянка влаштувала пожежу у квартирі – відео

Проганяла "демонів": у Підмосков'ї росіянка влаштувала пожежу у квартирі – відео

Пожежа у Підмосков'ї / Фото: скриншот

Жінка проводила "обряд з вигнання демонів".

Під Москвою, у Люберцях, росіянка проводила "обряд з вигнання демонів" – що призвело до пожежі у її квартирі. Пожежа в будинку на вулиці Юності почалася пізно ввечері 13 травня.  

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

За словами очевидців, дівчина, яка влаштувала пожежу, повідомила, що "будинок побудований неправильно" і що "там були демони". 

Після того, як її квартира спалахнула, дівчина вийшла надвір через вікно, сіла на лавочку і почала читати книгу.

Дівчина, яка влаштувала пожежу у квартирі / Фото: Baza / ©
Дівчина, яка влаштувала пожежу у квартирі / Фото: Baza
Пожежу у квартирі у Люберцях / Фото: Baza / ©
Пожежу у квартирі у Люберцях / Фото: Baza

"Екзорцистку" забрали медики.

Нагадаємо, в Росії дрон вдарив по поїзду з пальним – після вибуху вагони зійшли з рейок.

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У Люберцях росіянка проводила "обряд з вигнання демонів" – що призвело до пожежі у її квартирі

У Люберцях росіянка проводила "обряд з вигнання демонів" – що призвело до пожежі у її квартирі

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