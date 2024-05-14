Проганяла "демонів": у Підмосков'ї росіянка влаштувала пожежу у квартирі – відео

Жінка проводила "обряд з вигнання демонів".
Під Москвою, у Люберцях, росіянка проводила "обряд з вигнання демонів" – що призвело до пожежі у її квартирі. Пожежа в будинку на вулиці Юності почалася пізно ввечері 13 травня.
Про це пише російський Telegram-канал Baza.
За словами очевидців, дівчина, яка влаштувала пожежу, повідомила, що "будинок побудований неправильно" і що "там були демони".
Після того, як її квартира спалахнула, дівчина вийшла надвір через вікно, сіла на лавочку і почала читати книгу.
"Екзорцистку" забрали медики.
Нагадаємо, в Росії дрон вдарив по поїзду з пальним – після вибуху вагони зійшли з рейок.
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