Проганяла "демонів": у Підмосков'ї росіянка влаштувала пожежу у квартирі – відео

Під Москвою, у Люберцях, росіянка проводила "обряд з вигнання демонів" – що призвело до пожежі у її квартирі. Пожежа в будинку на вулиці Юності почалася пізно ввечері 13 травня.

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

За словами очевидців, дівчина, яка влаштувала пожежу, повідомила, що "будинок побудований неправильно" і що "там були демони".

Після того, як її квартира спалахнула, дівчина вийшла надвір через вікно, сіла на лавочку і почала читати книгу.

Дівчина, яка влаштувала пожежу у квартирі / Фото: Baza

Пожежу у квартирі у Люберцях / Фото: Baza

"Екзорцистку" забрали медики.

Нагадаємо, в Росії дрон вдарив по поїзду з пальним – після вибуху вагони зійшли з рейок.

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