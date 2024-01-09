"Прогноз чудовий": стало відомо, з якою хворобою бореться очільник Пентагону Остін

Минулого тижня очільника Пентагону шпиталізували з болями, а пізніше лікарі виявили інфекцію сечовивідних шляхів.

Наразі міністр оборони США Ллойд Остін лікується від раку простати. Наразі він перебуває у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда.

Про це пише CNN.

У заяві лікарні йдеться про те, що рак було виявлено на початку грудня. Вже 22 грудня Остін переніс "мінімально інвазивну хірургічну процедуру" – простатектомію.

"Під час цієї процедури він перебував під загальним наркозом. Держсекретар Остін відновився після операції й наступного ранку повернувся додому. У нього рак простати був виявлений на ранній стадії, й прогноз чудовий", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 1 січня Ллойд Остін був повторно госпіталізований через ускладнення після процедури.

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