Проговорився: на переговорах з Туреччиною Лавров натякнув, що хоче РФ в обмін на "зернову угоду"

Росія, ймовірно, зірвала "зернову ініціативу", щоб додати в угоду пункт про експорт російських добрив.

Про це стало відомо за підсумками розмови очільника МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова та міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Лавров вкотре згадав брехливі звинувачення на адресу України щодо нібито "використання гуманітарного коридору та українських портів, визначених на користь вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти РФ".

"Сторони також погодилися з необхідністю вживання ООН та західними країнами додаткових заходів щодо реалізації пакетної угоди щодо російських добрив та сільгосппродукції", – йдеться в повдомленні.

За цією офіційною і малозрозумілою для простих громадян заявою може бути прихований зміст. Як відомо, РФ обмежила експорт азотних і складних комплексних добрив. Хоча високий представник ЄС Жозеп Боррель запевнив: Євросоюз не запроваджував жодних санкцій на поставки на зовнішні ринки добрив російського виробництва.

Такі дії країни-агресорки ще спричинили ще більше зростання цін на продовольство у світі.

Раніше видання Reuters писало, що ООН прагне розширити "зернову ініціативу", включивши в неї транзит російського аміаку українською територією. Поставки аміакопроводом "Тольятті-Одеса" припинилися 24 лютого із початком повномасштабної війни РФ проти України. Не виключено, що РФ хоче внести відновлення експорту аміаку українською "трубою" до "зернової угоди".

Інша версія – що Росія намагається добитися легального дозволу на продаж викраденого українського зерна з окупованих територій. Зараз його продають за різними тіньовими схемами.

Зерновий коридор: РФ знову порушила домовленості

Раніше так званий "очільник" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що українські безпілотники атакували кораблі РФ, задіяні в забезпеченні "зернового коридору", про діяльність яких РФ нібито домовлялася з Туреччиною. Хоча насправді були уражені військові кораблі РФ "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович" і тральщик "Іван Голубець".

У відповідь Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 30 жовтня, поіронізував, що "тепер в України є пшениця-вбивця, яка топить російських адміралів".

Після заяви Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, якого називають потенційним наступником Путіна заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що РФ під "своїм" зерном має на увазі врожай, вкрадений в українських фермерів на окупованих територіях.

Водночас, Financial Times оприлюднило розслідування про те, як росіяни незаконно продають українське зерно за кордон.

Що відбувається з "зерновою угодою", чому Путін особисто підставив Ердогана та чим все може закінчитися, читайте в ексклюзивних матеріалах ТСН.ua.