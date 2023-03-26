"Програли "95 кварталу", б**дь": у Мережу виклали аудіо ймовірної розмови російського мільярдера Ахмедова і продюсера Пригожина

Учасники оприлюдненої бесіди обговорюють війну Росії проти в України, президента РФ Володимира Путіна та його оточення.

Мережею шириться аудіозапис, де російський продюсер Йосип Пригожин сварить очільника Кремля Володимира Путіна із використанням ненормативної лексики.

Ймовірно, розмовляє Пригожин із мільярдером Фархадом Ахмедовим.

Згодом продюсер прокоментував запис, зокрема, зазначивши, що "не знає, як жити з цим лайном".

Аудіозапис прокоментував і інший Пригожин, а саме, ватажок ПВК "Вагнер" Євген.

Він заявив, що ті, хто перехопив дзвінок, ймовірно, могли думати, що телефоном говорить він, а не його тезка.

Після того, як Йосип Пригожин назвав розмову "фальшивкою", джерело в спецслужбах заявило, що "запис розмови Пригожина і Ахмедова справжній". Ахмедов це не коментував.

Про що йдеться у розмові Пригожина з Ахмедовим

Учасники оприлюдненої бесіди обговорюють війну Росії проти в України, президента РФ Володимира Путіна та його оточення.

Голос, який, ймовірно, належить Йосипу Пригожину, стверджує, що Ігор Іванович (Ігор Сєчін голова "Роснєфті" - ред.), Сергій Вікторович та (очільник Росгвардії - ред.) Віктор Золотов нібито "об'єдналися" і "звинувачують у всьому" міністра оборони Сергія Шойгу.

"Називають його довбо*бом, за очі, звичайно. І в них завдання його знести, бл*дь… Так, але тому, що на когось треба списати (невдачі у війні - ред.), слухай. Вони самі ох**лі люди. Моя думка проста: вони поводяться, як королі, як боги, бл*дь. Скінчені вони тварюки… Нічого хорошого про них я сказати не можу. Вони покидьки, бл*дь", - запевняє Йосип Пригожин.

Він також говорить про Путіна.

"Ти бачиш, що він зробив? Він на шахівниці їх поставив один проти одного, бл*дь. Аби врятувати себе, бл*дь", - додає Пригожин.

У відповідь, ймовірно, Фархад Ахмедов каже, що "він не врятує, за все відповідає. В Україні республіка, федерація, президентська країна. Президент за все це відповість. За все. З нього спитають".

Також людина, ймовірно, Ахмедов, говорить про те, що російська влада спаплюжила майбутнє російських дітей.

"Про**ала нас, наших дітей, їхнє майбутнє, їхню долю", - бідкається Ахмедов.

"Якщо чесно, то, звичайно, вони злочинці, ще які вони злочинці", - відповідає йому Пригожин.

Також Пригожин у записі додає, що російська влада "програла "Кварталу-95".

"І те, що вони кажуть, що проти них воюють те-се, туди-сюди, вони самі їм дали привід. Його (Путіна - ред) загнали до цієї **йні. Він сам себе в це загнав. Чесно кажучи, так, ну бл*дь, зупинився б, отримав би Нобелівську премію і пішов би, на х*й. Все одно країну віддав, бл*дь, рахуй", - каже він.

Нагадаємо, українські експерти вважають, що окупація України завершилася би Третьою світовою війною, якщо би очільнику Кремля Путіну вдалося взяти Київ. Він би не зупинився лише на Україні.

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