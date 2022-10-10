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Програму захисту українців у країнах Європейського союзу подовжать до 2024 року

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Програму захисту українців у країнах Європейського союзу подовжать до 2024 року

Програма захисту українців подовжена

Важливе повідомлення для українців, які через війну перебувають за кордоном. Програма тимчасового захисту українців, які залишили країну через військові дії та переїхали до ЄС, подовжена

Як мінімум до березня 2024 року,  -  повідомила єврокомісар із питань внутрішніх справ Ільва Йоганссон.

«Тимчасовий захист діятиме щонайменше до березня 2024 року», – заявила єврокомісар.

Станом на  4 жовтня з початку війни з Росією було зроблено близько 4,3 млн реєстрацій для отримання тимчасового захисту на території ЄС,  із них 2,3 млн заяв надійшло від жінок. 

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Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
3137
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