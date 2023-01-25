"Програна війна принесе революцію": експертка назвала регіон, з якого може розпочатися розпад Росії

Після військової поразки Путіна в Україні може статися розпад Росії та революція. І саме Чечня може стати місцем, де розпочнуться нові процеси в Росії.

Таку думку висловила експертка із російських справ Ганна Лабушевська, інформує RadioZET.pl.

"Програна війна в Україні може виявити різні соціальні заворушення, які підірвуть Росію та призведуть до революції. Розпад Росії розглядається у різних сценаріях розвитку ситуації, коли центр, тобто Кремль, не зможе забезпечити базові потреби того чи іншого регіону", - каже Ганна Лабушевська.

На її думку, Кавказ може бути найскладнішим викликом для Кремля.

"Рамзан Кадиров (нинішній голова Чечні - ред.) прив'язаний до Путіна. Це лише умовно, бо він не має підтримки навіть серед суспільства у Чечні, яке готувалося понад 20 років. Є ще різні групи інтересів, які борються одна з одною. Кадиров їх усуває, але це не означає, що він має підтримку. Коли заступник Кадирова втрачає контроль над ситуацією, він сам може тягтися до влади і знову боротися за незалежну Чечню", - пояснила експертка.

Вона додала, що військова ситуація в Україні динамічна, і це найбільша загроза для Кремля. Експертка наголошує, що за останній рік повномасштабного вторгнення позиції російського диктатора Путіна значно ослабли.

За її словами, якщо офіційно підтвердиться інформація про другу хвилю мобілізації в РФ, яка торкнеться й інших соціальних груп, це також змінить ставлення росіян до цієї війни та уряду Путіна. Експертка попереджає, що "регіони РФ можуть бути охоплені бродінням", з яким Путін не впорається сам.

Наразі, каже фахівчиня, "система Путіна тримається на опорах, які він збудував останніми роками". Один із них, як вказує Лабушевська, всі силові служби РФ. Приміром, ФСБ повністю підконтрольна Путіну і стежить як за групою, яка підтримує війну, але незадоволена її результатами, так і за тими, хто виступає проти вторгнення.

"Ще один стовп — пропаганда, яка є захисним щитом і поки що ефективно захищає Путіна. Третій стовп – це бізнес. Бізнес-еліта, за рідкісним винятком, залишилася вірною Путіну. За його оцінкою, якщо Путін вирішує торпедувати бізнес, його розбирають за допомогою силовиків та пропаганди", - сказала Лабушевська.

Крім того, той факт, що третина російського бюджету-2023 піде на потреби міністерств оборони та внутрішніх справ, означає, що Кремль готується до сценарію придушення соціального невдоволення.

Водночас, Лабушевська вважає, що для протистояння Кремлю в окремих регіонах потрібні лідери місцевих громад. Але, вона вказує, що наразі на чолі регіонів РФ стоять "люди, які якщо й не були надіслані безпосередньо Путіним, то принаймні мають схвалення Кремля".

"Є регіональні політики, які користуються популярністю. Я маю на увазі колишнього мера Єкатеринбурга Євгена Ройзмана, який є незалежним політиком та дуже популярною фігурою у своєму рідному місті. Люди могли йти за ним. З іншого боку, Санкт-Петербург очолює Олександр Беглов — повністю залежить від Путіна", - коментує експертка.

Нагадаємо, російський політолог Іван Преображенський вважає, що на Путіна 2023 року чекають нові проблеми. Матері, дружини та ті росіяни, чиї окупанти загинули на війні в Україні, все більше "нападатимуть" на диктатора РФ. Преображенський заявив, що їм втрачати нічого і вони "ідеальні борці з режимом", щоб домогтися покарання за смерть близької людини.