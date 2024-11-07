"Програш не означає, що ми переможені": Байден вперше після виборів виступив з промовою

Байден заявив, що його команда залишає після себе найсильнішу економіку у світі.

Чинний президент США Джо Байден у четвер, 7 листопада, звернувся до американців. Це його перший публічний виступ після того, як стало відомо про перемогу Дональда Трампа на виборах.

ТСН.ua зібрав головні тези виступу.

"Ми всі потрапляємо в нокдаун, але мірою нашого характеру, як сказав би мій тато, є те, як швидко ми повертаємося", – сказав він у своєму першому публічному виступі після оголошення перемоги Трампа.

"Пам’ятайте, поразка не означає, що ми переможені. Ми програли цю битву. Америка вашої мрії кличе вас піднятися. Американський дух витримає", – зазначив Байден.

Мирне передавання влади

Байден сказав, що він наказав своїй адміністрації працювати з командою Трампа для мирної передачі влади. Як пише AP, це був тонкий натяк на те, що Трамп 2020 року відмовився визнати свою поразку.

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"Вчора я розмовляв з обраним президентом Трампом, щоб привітати його з перемогою, і я запевнив його, що дам всю свою адміністрацію працювати з його командою, щоб забезпечити мирний і впорядкований перехід. Це те, на що американський народ заслуговує", – сказав він.

Байден також наголосив на чесності виборів, назвавши їх вільними та прозорими.

"Воля народу завжди перемагає", – сказав чинний глава Білого дому.

Байден про Гарріс

Байден похвалив віцепрезидентку Камалу Гарріс за її "справжній характер" після поразки на виборах.

Він запевнив, що не шкодує про запрошення Гарріс як його кандидатури на посаду віцепрезидента від Демократичної партії на виборах 2020 року. Це було першим і "найкращим рішенням", яке він прийняв у цій кампанії.

"Її історія є найкращою з історії Америки. Я не сумніваюся, що вона продовжить писати цю історію. Вона була партнеркою і державною службовицею. Вона провела кампанію, що надихнула, і всі змогли побачити те, за що я так рано став цінувати її характер. Вона має міцний стрижень. У неї сильний характер, це правда. Вона віддала все своє серце та зусилля. Вона та вся її команда повинні пишатися кампанією, яку вони провели", – сказав Байден.

У його заяві не було згадки про Трампа. Також Байден назвав своє президентство історичним.

"Багато роботи, яку ми виконали, вже відчуває американський народ", — сказав він, додавши, що переважна більшість відчує цей вплив протягом наступних 10 років. Байден додав, що його команда залишає після себе найсильнішу економіку у світі.

Раніше ми писали, чи може Байден наприкінці каденції надати Україні далекобійну зброю.

Також повідомлялося, що Байден планує терміново передати Україні залишки допомоги до інавгурації Трампа.

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