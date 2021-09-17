Прогрес у "Нормандському форматі" дуже повільний: про що говорила Меркель на зустрічі з Макроном

Прогрес у "Нормандському форматі" дуже повільний: про що говорила Меркель на зустрічі з Макроном

Канцлерка Німеччини зустрілася з президентом Франції 16 вересня у Парижі.

Прогрес у "Нормандському форматі" дуже повільний. Про таке під час зустрічі із Еммануелем Макроном заявила Ангела Меркель.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 вересня.

Напередодні німецька канцлерка та французький президент мали розмову віч-на-віч. Це був один із останніх візитів Ангели Меркель на посаді канцлерки до Франції. І ситуація в Україні, зокрема, і "Нормандський формат", стали однією із тем для обговорення політиків. Але більших деталей щодо цього питання вони не розкрили.

Відомо також, що Макрон та Меркель мали розмову і щодо ситуації в Білорусі та кризи в Афганістані.

"Ви вже згадували наші відносини з Україною, "Нормандський формат" та ситуацію в Білорусі. Нині триває підготовка до неофіційного саміту ЄС у Словенії 5 і 6 жовтня, який відіграє ключову роль у всіх тих питаннях, які ми обговорили. Серед них і те, чи є у нас шанс досягти прогресу у "Нормандському форматі". Ситуація там доволі складна і прогрес дуже повільний", - заявила Меркель.

Нагадаємо, 22 серпня канцлерка Німеччини зустрілася у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Меркель назвала РФ стороною конфлікту на сході України і заявила, що хоче провести зустріч в "Нормандському форматі" на рівні президентів.

Новини світу: про що заявила Меркель на зустрічі з Макроном

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