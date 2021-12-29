Прогулявся пляжем із новим цуценям: Байден показав пресі німецьку вівчарку, яку отримав у подарунок

Цуценя президенту США подарував на день народження його брат Джеймс.

Прогулявся пляжем із новим цуценям. Президент США Джо Байден під час різдвяних канікул показав пресі німецьку вівчарку, яку отримав у подарунок.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 29 грудня.

Зазначається, що разом з першою леді він взяв цуценя на прогулянку під час відпочинку у Делавері. Народжений восени песик став третьою вівчаркою, яка оселилася з Байденами у Білому домі.

Перший собака, Чемп, помер влітку. А другого, Майора, главі Білого Дому довелося переселити до друзів родини - бо він поводився агресивно з відвідувачами адміністрації президента.

Нове цуценя, яке отримало прізвисько Командор, переселилося до Білого Дому лише тиждень тому. Та вже встигло зжувати капці Першої Леді.