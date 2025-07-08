Прогнози "китайського Нострадамуса" почали справджуватися: передбачення на 2025 рік

Китайський історик Цзян Сюецін / © скриншот з відео

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Прихильники китайського історика Цзян Сюеціна, якого в Інтернеті часто називають «китайським Нострадамусом«, з подивом спостерігають за тим, як його прогнози щодо глобальної політики на 2025 рік починають набувати реальних рис.

Про це пише The Economic Times.

Особливу увагу в Мережі викликала торішня лекція Цзян Сюеціна на YouTube, у якій він передбачив ескалацію напруженості між США та Іраном у разі, якщо американський лідер Дональд Трамп повернеться до влади. Це відео швидко стало вірусним, а канал історика отримав понад 100 тис. нових підписників усього за три дні.

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У своїх виступах Сюецін докладно описав можливу реалізацію операції під назвою «Свобода для Ірану». Історик розповідав, що вона передбачає широкомасштабне вторгнення, у якому братимуть участь США, Ізраїль, Саудівська Аравія та їхні союзники.

Як вважав Сюецін, Трамп виправдовуватиме воєнні дії необхідністю нейтралізувати іранську ядерну програму та захиститися від атак з боку проксі-груп. Останні публічні заяви президента США справді зосереджені на питаннях тероризму та ядерної загрози, що дуже точно збігається з попередженнями історика.

Крім того, «китайський Нострадамус» висловив сумніви щодо ефективності сухопутного вторгнення. Він зауважив, що для повного контролю над Іраном США знадобиться принаймні 3 млн військовослужбовців — цифра, яку історик вважає абсолютно нереалістичною як з військового, так і з політичного поглядів. На думку Сюеціна, операція такого масштабу загрожуватиме перетворенням американських солдатів на заручників у важкодоступних іранських гірських районах через труднощі з постачанням і виведенням військ.

До слова, раніше повідомлялося про те, що четверо світових пророків та ясновидців окремо один від одного напророкували початок Третьої світової війни вже до кінця 2025 року.

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Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.