"Програли через війну": Венс зробив гучне зізнання після провалу республіканців на виборах

Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс визнав, що війна з Іраном стала головною причиною поразки республіканців на виборах до Конгресу. За його словами, значна частина американців, які підтримували Дональда Трампа та його команду під час президентських виборів 2024 року, цього разу проголосували за демократів саме через невдоволення воєнною політикою адміністрації.

Про це Венс написав у дописі в соцмережі Х.

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Республіканці втратили електорат

Венс зазначив, що перед виборами республіканці уважно аналізували склад виборців і рівень явки, намагаючись зрозуміти, чи зможуть повторити результати 2024 року. Попри невтішні прогнози соціологів, дані свідчили, що прихильники Республіканської партії активно приходили на виборчі дільниці.

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Однак, як з’ясувалося, висока явка не гарантувала підтримки кандидатів від республіканців. Один із фахівців з аналізу виборчих даних, до якого звертався Венс, попереджав, що частина виборців Трампа та Венса, які підтримали їх у 2024 році, розчарувалася й планує голосувати за інших кандидатів.

«Наш виборець іде голосувати, але він може проголосувати не за нас», — переказав віцепрезидент слова аналітика.

За словами Венса, саме це й сталося. Він навів приклад Флориди, де склад виборців був на дев’ять відсоткових пунктів більш республіканським, ніж демократичним. Це лише на кілька пунктів гірший показник, ніж під час президентських виборів 2024 року.

Таким чином, віцепрезидент дійшов висновку, що головна проблема республіканців полягала не в недостатній мобілізації прихильників, а у втраті підтримки частини власного електорату.

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Війна, інфляція та відносини з Ізраїлем

Венс визнав, що на результати голосування могли вплинути й інші чинники. Зокрема, один із соціологів звернув його увагу на недостатньо переконливу економічну риторику республіканців напередодні виборів.

Водночас віцепрезидент наголосив, що головна причина поразки стала очевидною після аналізу відповідей виборців, які раніше підтримували Трампа, але цього разу віддали голоси демократам.

За його словами, соціологічне дослідження визначило чотири основні вимоги таких виборців: завершення війни, зосередження влади на вартості життя та інфляції, повернення до принципу «Америка понад усе», а також зміна відносин США з Ізраїлем.

Венс зауважив, що ці відповіді охопили майже всі пояснення, які давали колишні прихильники республіканців. Він також підтримав позицію телеведучої Рейчел Кампос-Даффі, яка закликала до дипломатичного врегулювання конфлікту, попри критику з боку частини республіканців.

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Венс про відповідальність за поразку

Віцепрезидент США очікує, що найближчими місяцями всередині Республіканської партії триватимуть суперечки щодо причин невдалих результатів. Він припустив, що частина політиків намагатиметься пояснити проблеми партії необхідністю змінити міграційну політику, зокрема шляхом амністії для нелегальних мігрантів.

Венс заявив, що готовий обговорювати зміни в підходах до дотримання міграційного законодавства, зокрема посилення уваги до компаній, які наймають нелегальних працівників. Однак він категорично відкинув амністію як розв’язання проблеми.

«Причина, чому ми програли, — це війна», — наголосив віцепрезидент, додавши, що сам Дональд Трамп також говорив про це напередодні.

Венс закликав прихильників республіканців чесно оцінити ціну воєнної політики адміністрації. За його словами, якщо хтось вважає, що втрата Сенату на наступні шість років була виправданою заради війни, він має відкрито аргументувати таку позицію.

Водночас віцепрезидент висловив сподівання на майбутнє країни та закликав республіканців не обмежуватися взаємними звинуваченнями, а використати невдоволення результатами виборів для подальшої політичної роботи.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет може опинитися серед головних мішеней для критики з боку президента Дональда Трампа після невдалих для республіканців проміжних виборів до Конгресу. Деякі радники американського лідера вважають, що результати голосування могли бути іншими, якби США не втягнулися у війну з Іраном.

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