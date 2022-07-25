Прокачування "Північним потоком-1" зменшиться: "Газпром" заявив про зупинку ще одного двигуна

Російський газовий монополіст "Газпром" від ранку 27 липня зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова".

Про це повідомляє пропагандистське видання РФ ТАСС.

Добова продуктивність компресорної станції впаде вдвічі – до 33 млн куб. м.

Прокачування газу газопроводом "Північний потік-1" від середи скоротиться до однієї п'ятої від його потужності.

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, Європа готується до зими без російського газу.

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