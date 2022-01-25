“Прокидайся, тебе грабують!”: у Росії вимагали зупинити зростання цін на продукти та бензин

“Прокидайся, тебе грабують!”: у Росії вимагали зупинити зростання цін на продукти та бензин

Акції протесту організував місцевий осередок комуністичної партії РФ.

В одному із найбідніших регіонів Російської Федерації, республіці Тува, відбулося близько пів сотні одиночних пікетів з вимогами зупинити зростання цін на продукти та пальне.

Про це повідомляє місцеве видання Тайга.інфо.

У столиці Туви місті Кизил місцевий осередок комуністичної партії РФ планував провести санкціонований мітинг, але влада не дозволила зібрання. Тому тут відбулися одиночні пікети.

Комуністи звинувачують путінську партію “Единая Россия”, представники якої перебувають при владі, у відсутності державного контролю за цінами, що призводить до шалених націнок з боку перекупників.

"Обрали “Единую Россию” – насолоджуйтесь зростанням цін", "Дорогий бензин зжере Росію", "Тувинський народе, прокидайся, тебе грабують", "Ціни як у Європі, а ми у глибокій Ж…пі", – з такими написами на плакатах тувинці вийшли на вулиці Кизила.

Загалом у місті провели близько 50 одиночних пікетів.

Нагадаємо, у січні 2022 року стихійні "газові" протести у Казахстані переросли у політичні мітинги та сутички з поліцією.

Читайте також: