Прокидаються мокрими від поту і з температурою: в Індії діти вмирають від невідомої лихоманки

Прокидаються мокрими від поту і з температурою: в Індії діти вмирають від невідомої лихоманки

Більшість скаржаться на на болі у суглобах, головний біль, зневоднення і нудоту.

У найгустонаселенішому штаті Індії Уттар-Прадеш понад 200 людей потрапили до шпиталю і близько 50 померли через лихоманку денге: більшість смертей серед дітей.

Хворі не мають COVID-19, але мають схожі симптоми, повідомляє видання ВВС.

Зазначається, що хворі прокидаються мокрими від поту та з високою температурою. Крім того, більшість скаржаться на болі у суглобах, головний біль, зневоднення і нудоту. У деяких людей був висип на руках і ногах.

У сільській місцевості щонайменше пів сотні людей, більшість з яких діти, померли від лихоманки. Кілька сотень людей були шпиталізовані у шести районах східної частини штату - це Агра, Матхура, Майнпурі, Ця, Касгандж і Фірозабад.

Медики вважають, лихоманка денге може бути основною причиною смерті. За їхніми словами, багато пацієнтів мали зменшену кількості тромбоцитів, а саме це симптомом важкої форми лихоманки денге. Вона передається самками комарів. Комар Aedes aegypti розмножується в будинках і навколо них в місткостях з прісною водою.

До слова, у штаті Уттар-Прадеш живе понад 200 мільйонів людей. Утім, тут низькі стандарти санітарії, високий рівень недоїдання у дітей і погане медичне обслуговування.

Як повідомлялося, команда дослідників намагається зупинити поширення лихоманки денге. У світі щорічно реєструють до 400 мільйонів випадків інфікування. Вчені провели експеримент, у межах якого заразили комарів бактеріями вольбахіями і випустили комах. Вченим не тільки вдалося значно знизити кількість випадків зараження вірусом, але і не допустити важкого перебігу хвороби.

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