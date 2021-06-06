"Прокинься, у нас знову цар": у Москві біля мавзолею Леніна чоловік зміг простояти з плакатом всього 10 секунд

Його відразу ж затримали і доставили відділення поліції.
У Москві на Червоній площі, біля мавзолею Леніна, чоловік вийшов на одиночний пікет. Він тримав плакат з написом "Wake up we have a tsar again" ("Прокинься, у нас знову цар" — Ред.).
Про це повідомляє Telegram-канал "ОВС-Інфо".
Чоловік зміг простояти з пікетом біля мавзолею близько 10 секунд. До нього одразу ж підійшли силовики. Пікетувальника затримали і доставили відділення поліції, але невдовзі відпустили.
"На нього склали протокол про участь у неузгодженій публічній акції. Через два тижні у нього відбудеться суд", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що спроба зірвати закритий концерт в Москві закінчилася масовою бійкою з перестрілкою за участю скінхедів і антифашистів.