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"Прокинься, Європо!": євродепутат гостро звернувся до ЄС після масованої атаки РФ по Україні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Прокинься, Європо!": євродепутат гостро звернувся до ЄС після масованої атаки РФ по Україні

Атака на Київ 2 січня 2024 / Фото: Associated Press

Євродепутат наголосив, що "Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна".

Член Європейського парламенту від Бельгії та експрем’єр цієї країни Гі Вергофстадт відреагував на масовану атаку РФ по Україні та закликав ЄС збільшити військову та фінансову підтримку України. 

Про це євродепутат написав на сторінці у X.

"Київ під жорстоким ударом! 99 ракет, випущених Росією по цивільному населенню. У ЄС немає іншої альтернативи, окрім як посилити підтримку України зараз. Військово, фінансово. Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна. Прокинься, Європо!", - закликав він, прикріпивши фото пожежі в одному із київських будинків. 

Нагадаємо, пані посол США відреагувала на російську ракетну атаку по Україні. Бріджит Брінк наголосила на важливості підтримки держави. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є ймовірність пуску "Калібрів"! Ігнат про масовану ракетну атаку 2 січня

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Дата публікації
Перегляди
3456
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