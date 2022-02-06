"Прокинулася у чужому житті": батьки подарували домашній ДНК-тест на день народження доньки і він викрив неочікувану правду

Виявилося, що батько дівчини їй не рідний, що стало для нього шоком.

У США батьки подарували доньці на 30-річчя домашній ДНК-тест від популярного генеалогічного сервісу AncestryDNA. Його результати шокували родину.

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Про це повідомляє BBC.

ДНК-тест виявив непередбачуване

Подружжя із США судиться з клінікою з лікування безпліддя після того, як дізналося, що їхня дочка не має біологічної спорідненості зі своїм батьком. Це вдалося з'ясувати завдяки ДНК-тесту.

Дівчина сама попросила батьків подарувати їй тест, що дозволяє знайти своїх предків. Вона знала, що її батьки мають італійське коріння, тому хотіла знайти далеких родичів у Європі. А натомість дізналася, що її батько їй нерідний. Тест виявив, що в дівчини англійське, ірландське, валлійське і німецьке коріння.

Подальше тестування показало 0% ймовірності того, що вона є донькою свого батька.

Робили запліднення у відомй клініці

Як виявилося, 30 років тому батьки дівчини Майк і Джанін пройшли через процедуру запліднення, відому як внутрішньоматкова інсемінація (коли сперма партнера вводиться безпоередньо у матку, що збільшує шанси завагітніти), а за рік в них народилася донька.

"Прокинулися в чужому житті", - сказали потерплі під час спілкування з журналістами.

Пара стверджує, що для запліднення клніка використала матерал чужого чоловіка. Біологічного батька дівчини озшукали. Свого часу він лікувався від безпліддя і зараз навіть зрадів, що має доньку.

У клініці з'ясовують, як так сталося, що біоматеріали переплутали, а родина подала на медзаклад до суду.

Нагадаємо, що у Боярці під Києвом чоловік намагається довести батьківство на хлопчика, від якого відмовилась мати.

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