Прокинувся на похоронному багатті: чоловіка ледь не підпалили за індуїстським обрядом – деталі

Чоловік "ожив" під час церемонії поховання.

В Індії 25-річний Рохіташ Кумар опритомнів на похоронному багатті за кілька хвилин до того, як його мали підпалити.

Про це повідомляє MedicalXpress із посиланням на місцеву владу.

Рохіташ Кумар мав проблеми з мовленням і слухом. Напередодні "передчасної смерті" у чоловіка стався епілептичний напад, через що його відвезли до лікарні. Там і констатували його смерть, проте замість направлення тіла на розтин для встановлення точної причини, Рохіташа відправили до моргу.

"Лікар підготував звіт про патологоанатомічний аналіз, але не провів дослідження, потім тіло відправили на кремацію", – розповіли у лікарні.

Проте під час церемонії поховання чоловік ворухнувся, адже був живий.

Після такого інциденту місцева влада відсторонила трьох лікарів від виконання обов’язків та розпочала розслідування.

Нагадаємо, стало відомо, що жінка з двома "піхвами" дізналася про свій рідкісний стан лише у 32 роки, коли намагалася завагітніти.

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