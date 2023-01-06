Прокинувся один з найактивніших вулканів у світі (фото)

Гавайський вулкан Кілауеа почав вивергатися всередині кратера Халемаумау на вершині у четвер, 5 січня.

На Гавайських островах почав вивергатися вулкан Кілауеа.

Про це повідомляє Associated Press.

Кілауеа почав вивергатися всередині кратера Халемаумау. Гавайська вулканічна обсерваторія виявила світіння на знімках вебкамери.

Фото: Associated Press

Вершина Кілауеа розташована далеко від житла людей — у Національному парку Гавайських вулканів.

Напередодні, 5 січня, Геологічна служба США зафіксувала ознаки руху лави на вулкані та підвищила рівень тривоги щодо можливого виверження Кілауеа.

Кілауеа — один із найактивніших вулканів у світі. Востаннє він вивергався протягом 16 місяців, починаючи від вересня 2021 року. 2018 року виверження Кілауеа зруйнувало понад 700 будинків.

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