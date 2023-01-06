Прокинувся один з найактивніших вулканів у світі (фото)

Гавайський вулкан Кілауеа почав вивергатися всередині кратера Халемаумау на вершині у четвер, 5 січня.
На Гавайських островах почав вивергатися вулкан Кілауеа.
Про це повідомляє Associated Press.
Кілауеа почав вивергатися всередині кратера Халемаумау. Гавайська вулканічна обсерваторія виявила світіння на знімках вебкамери.
Вершина Кілауеа розташована далеко від житла людей — у Національному парку Гавайських вулканів.
Напередодні, 5 січня, Геологічна служба США зафіксувала ознаки руху лави на вулкані та підвищила рівень тривоги щодо можливого виверження Кілауеа.
Кілауеа — один із найактивніших вулканів у світі. Востаннє він вивергався протягом 16 місяців, починаючи від вересня 2021 року. 2018 року виверження Кілауеа зруйнувало понад 700 будинків.
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