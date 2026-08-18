"Проклята смуга" Мюнхенського аеропорту: гігантський лайнер не дотягнув до посадкової відмітки

Рейс із Сан-Франциско завершився аварією / © Reuters

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У понеділок ввечері в міжнародному аеропорту Мюнхена пасажирський літак Airbus A380 авіакомпанії Lufthansa, що виконував рейс із Сан-Франциско, приземлився ще до початку злітно-посадкової смуги. Попри небезпечну ситуацію і жорсткий контакт із землею лайнеру вдалося безпечно завершити маневр, а всі 351 пасажир на борту залишилися неушкодженими.

Про це пише Bild.

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Пошкодження інфраструктури та літака

Гігантський лайнер із реєстраційним номером D-AIML мав сісти на смугу 26L, але торкнувся землі значно раніше передбаченої зони. За інформацією FOCUS online, під час передчасного приземлення літак врізався щонайменше в один із ліхтарів системи освітлення, пошкодивши навігаційне обладнання аеропорту.

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Сам літак також зазнав пошкоджень під час жорсткого контакту з інфраструктурою поза межами смуги. На кількох шинах шасі техніки виявили серйозні пошкодження протектора, проте екіпажу вдалося втримати контроль над машиною, і Airbus A380 самостійно доїхав до термінала.

Розслідування і дивний збіг

Одразу після інциденту Німецьке федеральне бюро розслідувань авіаційних подій (BFU) розпочало офіційну перевірку обставин аварійного приземлення. Як повідомляє Tagesspiegel, слідчі вже детально вивчають подію та опитують свідків для встановлення точних причин інциденту.

Експерти припускають, що однією з причин передчасного приземлення могли стати різкі зміни погодних умов, адже напередодні прибуття рейсу в Мюнхені фіксували сильні зливи. Саме такі раптові природні явища можуть суттєво ускладнити візуальний контакт екіпажу зі злітно-посадковою смугою під час зниження.

«Причини цього інциденту будуть ретельно досліджені, а наша компанія повністю сприяє роботі слідчих BFU», — заявила офіційна речниця авіакомпанії Lufthansa.

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Як зазначає BR24, це вже друга серйозна аварія на цій же злітно-посадковій смузі за останні дні. Буквально в суботу літак Boeing 787 компанії Vietnam Airlines під час зльоту викотився на 120 метрів за межі смуги, пошкодивши освітлювальні прилади, але зміг піднятися в повітря і згодом здійснив аварійне приземлення з розірваними шинами та пошкодженим шасі.

Нагадаємо, в небі ледь не зіткнулися два пасажирські літаки з однаковими номерами рейсів. Лайнери рухалися назустріч один одному під однаковими позивними та на одній радіочастоті. Один борт прибував до Фінікса, а інший у цей самий час вилітав.

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