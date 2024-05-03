"Проклятий" корабель, який зник 115 років тому, нарешті знайшли – фото, подробиці

Корабель, який зник разом з усіма 14 членами екіпажу, був знайдений через 115 років.

Про це повідомляє Daily Star.

Моторошні знімки "Аделли Шорз" були зроблені більш ніж через століття після його зникнення біля Вайтфіш-Пойнт, штат Мічиган, США. Уламки корабля знайшли на глибині 200 метрів під рівнем моря, приблизно за 65 км від місця зникнення.

Знімками 735-тонного дерев'яного пароплава поділилося Great Lakes Shipwreck Historical Society.

Корабель "Аделла Шорз" / Фото: The Great Lakes Shipwreck Historical Society

Він був побудований в Гібралтарі, штат Мічиган, 1894 року компанією Shores Lumber Company і був названий на честь дочки власника. Моряки вважали, що корабель затонув через те, що не було виконано давній звичай розбивання об судно пляшки вина, оскільки сім'я була проти алкоголю – натомість сестра Аделли Бессі розбила об нього пляшку води.

Протягом 15 років судно двічі тонуло на мілководді, що лише посилювало побоювання моряків, які вважали, що корабель переслідують погані прикмети. Навантажений сіллю, корабель вирушив до Дулута, штат Міннесота, 29 квітня 1909 року, слідом за більшим пароплавом "Деніел Моррелл", який розбивав для нього товсту кригу. Але сильний вітер перешкоджав просуванню судна, і незабаром воно відстало на три км, а потім і зовсім зникло з поля зору. Капітан "Моррелла" подумав, що судно могло вдаритися об крижину і швидко піти на дно.

Корабель "Аделла Шорз" / Фото: The Great Lakes Shipwreck Historical Society

Деякі уламки прибило до берега в наступні роки, але жодних слідів екіпажу не було знайдено – аж до 2021 року. Влітку того ж року за допомогою гідролокатора директор з морських операцій товариства Дарріл Ертел і його брат Ден нарешті знайшли уламки судна.

Ертель сказав: "Я майже знав, що це має бути "Аделла Шорз", коли виміряв його довжину, тому що там не було інших зниклих кораблів у цьому діапазоні розмірів. Щойно я вперше опустив на нього апарат, я побачив конструкцію корабля і зміг зіставити її з "Аделла Шорз".

Корабель "Аделла Шорз" / Фото: The Great Lakes Shipwreck Historical Society

Вважається, що у Великих озерах потонуло близько 10 000 кораблів, багато з яких досі не знайдено.

Морський історик Фред Стоунхаус додав: "Він не лише є членом клубу "Зниклі безвісти" – тих кораблів на Великих озерах, які зникли безвісти через десятиліття, щоб бути виявленими. Він все ще розповідає дуже пронизливу і захопливу історію. Люди, які активно полюють на затонулі кораблі, такі як Історичне товариство затонулих кораблів Великих озер, допомагають відповісти на цю історію. І вони продовжують шукати ті, про які ще не розказано і які ще не знайдено. За це вони заслуговують на найвищу похвалу".

Корабель "Аделла Шорз" / Фото: The Great Lakes Shipwreck Historical Society

Нагадаємо, круїзний лайнер залишив літню пару в іншій країні. Вони намагалися наздогнати свій корабель.

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