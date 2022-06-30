Прокремлівське медіа повідомило, що журналіст Russia Today здав кров для бойовиків Донбасу, але в нього ВІЛ

Прокремлівське медіа повідомило, що журналіст Russia Today здав кров для бойовиків Донбасу, але в нього ВІЛ

Прокремлівське видання "Общественная служба новостей" опублікувало 30 червня новину про те, що журналіст Russia Today Антон Красовський начебто здав літр донорської крові для бойовиків з Донбасу.

Ця публікація протрималася на сайті недовго і була видалена після того, як у Мережі нагадали про ВІЛ-інфекцію журналіста.

Так, авторка матеріалу Тетяна Шароватова послалася на інформацію з Telegram-каналу "Богема питерская", який має 15 тис. читачів. Автор каналу здебільшого пише про своє життя, викладає меми та жартівливі новини. Допис про "донорство" Красовського з'явився на цьому каналі о 10:51, а вже через 20 хв. на нього послалася журналістка "ОСН".

На помилку звернули увагу в соцмережах, зокрема й сам автор фейку. Невдовзі новина зникла з сайту "ОСН".

Кремлевский сайтик опубликовал новость о том, что Красовский пожертвовал литр крови ополченцам Донбасса)



Неординарное пожертвование, учитывая, что у Красовского ВИЧ pic.twitter.com/ZC4i3frWOB — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 30, 2022

Нагадаємо, ЗМІ проаналізували брехню Міноборони Росії і з'ясували, що за період повномасштабного вторгнення до України РФ знищила 108% української авіації та збила 135% Bayraktar.

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