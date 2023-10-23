Прокуратура Бельгії не встигла екстрадувати терориста, який вбив двох шведських вболівальників

Документи на екстрадицію надійшли ще в вересні минулого року.

Радикальний ісламіст, який влаштував теракт у столиці Бельгії, застреливши двох вболівальників зі Швеції, раніше втік з вʼязниці у Тунісі, де відбував тривалий термін покарання.

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Про це інформує The Guardian.

Повідомляється, що влада Тунісу направила запит на екстрадицію 45-річного Абделасалама Лассуеда у серпні 2022 року, але документ не був розглянутий, через що міністр юстиції Вінсент Ван Квікенборн подав у відставку, назвавши цей випадок "монументальною помилкою".

Головний прокурор Брюсселя Тім де Вольф заявив пресі, що запит могли не розглянути через брак персоналу у прокуратурі. Він сказав, що запит на екстрадицію був триманий у вересні минулого року, однак його подальша доля невідома.

"Жоден із залучених колег не пам’ятає, що сталося з цим конкретним файлом рік тому. Немає жодних слідів того, щоб його обробляли", – сказав посадовець.

Прокурор уточнив, що Абделасалам Лассуед був засуджений до 26 років покарання у 2005 році, але у 2011 втік з вʼязниці. Влада Тунісу повідомила про цю справу 1 липня 2022 року через Інтерпол, тоді в документі йшлося лише про "втечу з в'язниці". Через шість тижнів надійшла "низка додатків", але файл вже було втрачено.

Голова МВС Бельгії Аннеліс Верлінден заявила, що відсутність деталей у першому "червоному повідомленні" від Інтерполу означає, що досьє не розглянули негайно.

Посадовці не повідомили, за який саме злочин Лассуеда відбував покарання, одна низка місцевих ЗМІ повідомляє, що він скоїв кілька вбивств.

Лассуед подавав документи на отримання притулку у Норвегії, Швеції, Італії та Бельгії. Він залишився нелегально у Бельгії після того, як його прохання відхилили у 202 році. Розпорядження про видворення з країни надійшло у вересні 2021 року, однак його не виконали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє громадян Швеції були застрелені, а третя особа була поранена в центрі Брюсселя.

Пізніше нападник, який застрелив у центрі Брюссела двох людей, помер у реанімації в лікарні. Під час затримання він отримав важкі поранення.

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