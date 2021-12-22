Прокуратура Нідерландів запросила довічні терміни обвинуваченим у справі збитого рейсу MH17

Остаточне рішення суд планує ухвалити наприкінці наступного року.

Покарання за 298 вбитих на рейсі МН17. Сторона звинувачення вимагає засудити чотирьох фігурантів справи про катастрофу літака у небі над Донбасом у 2014 році до довічного ув’язнення.

Про це оголосив представник прокуратури Нідерландів у ході оголошення обвинувального висновку у справі MH17 22 грудня.

Йдеться про трьох громадян Росії - Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Ігоря Гіркіна та українця Леоніда Харченко. Жодного з них на засіданні немає, їх судять заочно.

Прокуратура також попросила суд видати ордер на їхній арешт та назвала саме їх винними у знищенні літака та вбивстві 298 людей, а також звинувачення послалося на історії родичів загиблих, що на думку прокуратури обтяжує злочин.

На суді також укотре підтвердили, що літак збили саме установкою "Бук", привезеною з Росії і ніякою іншою зброєю. Після оголошення обвинувального акту слухання поновлять вже у березні, коли свої аргументи зможе викласти захист. Остаточне ж рішення у справі MH17 суд планує ухвалити наприкінці наступного року.

Нагадаємо, пасажирський Боїнг "Малайзійських авіаліній" збили 17 липня 2014 року над тимчасово окупованою частиною Донецької області. Загинули 298 людей. Міжнародна слідча група не має сумнівів, що лайнер збили росіяни з російської ракетної установки "Бук", привезеної з Росії.