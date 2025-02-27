Прокуратура Румунії відпустила скандального Джорджеску після допиту

У Румунії після допиту проросійського ультраправого політика Келіна Джорджеску у прокуратурі підпустили під судовий контроль та із забороною виїзду з країни.

Про це повідомляє Digi24.

Колишнього кандидата у президенти Келіна Джорджеску допитували у прокуратурі близько 5 годин.

Політика відпустили під судовий контроль і на 60 днів заборонили виїзджати за межі Румунії.

На виході з будівлі його очікували кілька сотень прихильників, а також політики від ультраправого Альянсу за об’єднання румунів і Партії молоді.

Раніше повідомлялося, що кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску затримали в середу.

Ми раніше інформували, що скандальний румунський політик Джорджеску пояснив свої слова з територіальними претензіями до України.

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