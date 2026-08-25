Прокурор бігав голим по пиво і надсилав суддям нюдси: він уже 5 років не ходить на роботу, але отримує зарплату

У Польщі уже 5 років не можуть покарати "голого прокурора" / © Unsplash

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У Польщі дисциплінарний суд розгладає справу «голого прокурора», який без одягу біг містом, щоб купити пиво, домагався до жінок, зокрема і суддів. У 2021 році його відсторонили від роботи, проте він отримує половину своєї зарплати.

Про це пише wprost.pl.

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Прокурор голим бігав до магазину, щоб купити пиво

Як пише польське видання, у вересні 2021 року оголений чоловік прогулювався вулицями житлового масиву у Свідниці. У якийсь момент він зайшов до продуктового магазину, де хотів купити пиво. Чоловіка затримала поліція, яка передала його родині. Як з’ясувалося, це був прокурор, який на момент події перебував у відпустці.

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Проти Мацея В. було порушено дисциплінарне провадження, йому загрожувало звільнення. Проте подібний вчинок не перший.

Під час тренінгів чоловік домагався до жінок

У 2017 році під час одного з виїзних тренінгів він ходив коридором голим і домагався жінок. За це прокурор не поніс жодних наслідків, але за другий подібний випадок йому висунули звинувачення у вчиненні дисциплінарного правопорушення — утиску гідності посади — та знизили заробітну плату.

Дисциплінарне провадження було припинено через неосудність Мацея В. Після оскарження справу було передано на повторний розгляд.

Чоловік надсилав суддям свої пікантні фото

Прокурора було відсторонено від виконання службових обов’язків. Після прогулянки голим він нібито вчинив «нічні телефонні контакти» щодо працівниці суду. «Gazeta Wyborcza» повідомила, що він надіслав жінці оголені непристойні фотографії, підписані, зокрема, словами: «вибач, що голий».

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Мацей В. повернувся на роботу, але керівник прокуратури відправив його у відпустку, яку він мав взяти раніше. У текстових повідомленнях чоловік пропонував кільком жінкам, які працюють у суді, зокрема судді, уроки плавання оголеним.

Мацей В. також нібито з’являвся оголеним у спільних зонах басейну. Прохання з боку працівників басейну викликали «агресію та погрози з боку прокурора, який відчував себе безкарним».

Прокурора хотіли підвищити

Розгляд справи щодо семи діянь у Дисциплінарному суді при Генеральному прокурорі триває. «GW» нагадала, що про підвищення Мацея В. раніше клопотав тодішній національний прокурор Богдан Свєнчковський, який зараз є головою Конституційного суду Польщі.

Мацей В. від 2021 року відсторонений від виконання службових обов’язків. Він отримує заробітну плату в розмірі половини свого звичайного окладу

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