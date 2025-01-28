Прокурори, які вели кримінальні справи проти Трампа, втратили роботу: що стало причиною

В адміністрації нового президента США Дональда Трампа вважають, що прокурорам, які висували звинувачення проти нього, "не можна довіряти".

Понад десяток співробітників Міністерства юстиції США, які працювали над кримінальними справами проти Дональда Трампа до того, як він вдруге став президентом, у понеділок, 27 січня, отримали повідомлення про звільнення з роботи.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Сьогодні Джеймс МакГенрі, який тимчасово виконує обов’язки генпрокурора США, звільнив низку посадовців Мін'юсту, які відіграли значну роль у кримінальному переслідуванні президента Трампа", – повідомили у відомстві.

У повідомленні наголошується, що МакГенрі "не довіряє цим посадовцям", та не впевнений, що вони будуть "сумлінно впроваджувати президентський порядок денний".

"Ці дії відповідають місії з припинення використання уряду як зброї", – пояснили в Мін'юсті.

Також читайте Трамп повернув смертну кару своїм указом – АР

Видання зазначає, що такий крок порушує традицію, за якою після приходу до влади нового президента, рядові прокурори продовжують працювати у Мін'юсті та не караються за участь у конфіденційних розслідуваннях.

Поки що невідомо, були ці звільнення вибірковими, чи роботу втратили всі співробітники, які були залучені до розслідувань дій Трампа. Також незрозуміло, чи мають намір звільнені юристи оскаржувати рішення тимчасового генпрокурора.

Нагадаємо, адміністрація Трампа розпочала розслідування проти прокурорів, які вели справи про штурм Капітолія. Виконувач обов’язків прокурора у місті Вашингтон (округ Колумбія) Ед Мартін розпочав розслідування щодо прокурорів, котрі висунули обвинувачення проти деяких бунтівників.

Читайте також: