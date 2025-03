Прокурорка випадково увімкнула відео 18+ під час резонансного судового процесу над експрезидентом

Під час судового процесу над експрезидентом Колумбії прокурори випадково увімкнули відео з порнографічним змістом.

Казус стався на віртуальному судовому засіданні у справі колишнього президента Колумбії Альваро Урібе.

Урібе, який обіймав посаду від 2002-го до 2010 року, судять за підкуп свідків у кримінальному процесі та процесуальні махінації.

На засіданні в п'ятницю, 7 березня, головна прокурорка демонструвала судді набір файлів, витягнутих із телефону адвоката Хуана Хосе Салазара.

Марлен Орхуела мала намір відтворити аудіозаписи розмов між Салазаром і адвокатом Дієго Каденою. Салазар і Кадена входили до команди юристів Урібе і були причетні до судового процесу над ним. Але замість цього вона відкрила два абсолютно не пов'язані між собою файли.

Першим було відео, на якому чоловік маленького зросту тримав пляшку алкоголю і танцював під латиноамериканську музику, що лунала з автомобіля.

"Ваша честь, перепрошую, — хихикнула Орхуела, коли відео почало відтворюватися. — Ми хотіли показати все, що надіслав Кадена, але ми не передбачали, що так станеться".

Її колега Лус Мірея Лопес додала: "У нас є 57 файлів, що складаються з відео- та аудіозаписів".

Потім Орхуела відкрила інший файл і почало відтворюватися відео зі статевими органами жінки, покращене за допомогою штучного інтелекту.

Суддя та адвокати, які представляли потерпілих, розсміялися, а розгублена прокурорка сказала: "Перепрошую, ваша честь, але... це просто...".

Урібе та його адвокат Хуан Феліпе Амайя, однак, зберігали кам'яне мовчання.

Якщо його визнають винним, 72-річному Урібе загрожує максимальне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі за хабарництво плюс вісім років за процесуальні махінації. Колумбійське законодавство дозволяє відбувати покарання одночасно.

Колишній політик заперечує звинувачення. Наступне слухання відбудеться у вівторок, 11 березня.

