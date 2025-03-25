У США загадково померла прокурорка, яка викривала злочини РФ: що відомо

Широкий резонанс у суспільстві викликала смерть колишньої прокурорки США у Східному окрузі Вірджинії Джессіки Абер.

Правоохоронці знайшли її мертвою у власному будинку в Олександрії.

Абер відома тим, що займалася розслідуванням воєнних злочинів РФ. Незадовго до смерті вона подала у відставку, ймовірно, це сталося на тлі зміни влади у Вашингтоні.

Детальніше – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чим відома Абер

Джессіка Діана Абер 2003 року закінчила Ричмондський університет зі ступенем бакалавра мистецтв з відзнакою, а через три роки здобула ступінь доктора юриспруденції у школі права Коледжу Вільгельма і Марії.

У Східному окрузі Вірджинії Абер почала працювати 2009 року на посаді помічниці прокурора США. Згідно з інформацією Міністерства юстиції, вона працювала над справами, пов’язаними з фінансовим шахрайством, державною корупцією та експлуатацією дітей, передає BBC.

Від 2015-го до 2016 року Абер виконувала спецзавдання на посаді головної помічниці федерального прокурора в кримінальному відділі Міністерства юстиції.

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В серпні 2021 року колишній президент США Джо Байден висунув кандидатуру Абер на посаду керівниці Східного округу Вірджинії. За неї одноголосно проголосував Сенат США.

Абер пішла з посади на початку 2025 року, коли Дональд Трамп став президентом США. До приходу до влади Трампа Абер входила до команди фахівців Міністерства юстиції США, яка розслідувала воєнні злочини Росії в Україні.

Як пише New York Post, Абер також була відома своїми високопрофільними розслідуваннями, серед яких були справи щодо витоку інформації ЦРУ, фінансових шахрайств і контрабанди американських технологій до Росії. Колишня прокурорка також відповідала за справи, пов’язані з шахрайством російських громадян в Америці.

Обставини смерті

Як повідомляє видання The Independent, 43-річну Абер знайшли мертвою у власному будинку вранці 22 березня, після того, як до місцевої дільниці надійшов дзвінок про жінку, яка не реагувала на виклик.

За даними правоохоронців, ознак насильства на тілі немає, а причина смерті буде встановлена судово-медичною експертизою.

Згодом видання abcNews з посиланням на джерела у Мін'юсті повідомило, що смерть була природною і стала наслідком тяжкої хвороби.

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Своєю чергою правоохоронці обіцяють оприлюднити висновки судмедекспертів щодо обставин смерті Абер, щойно вони з'являться.

Однак інформацію про її смерть підхопили чимало європейських видань у понеділок, 24 березня.

В соцмережах почали ширитися повідомлення з хештегом #jessicaaber. Користувачі сумніваються у природній смерті колишньої юристки та зазначають, що її смерть збіглася в часі з потеплінням у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

Гучні справи Абер

Джессіка Абер брала активну участь у розслідуванні російських воєнних злочинів в Україні та особисто відповідала за одне з резонансних проваджень, передає DW.

Йдеться про те, що у грудні 2023 року Мін'юст передав до суду обвинувальний акт щодо чотирьох росіян, яких підозрюють у викраденні на окупованій Херсонщині громадянина США та катуванні його протягом 10 днів.

Видання зауважує, що провадження залишається єдиним випадком переслідування росіян у США за воєнні злочини в Україні.

"Ми пишаємося тим, що можемо бути на передовій зусиль Департаменту юстиції, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини в Україні, і ми будемо продовжувати переслідувати їх", – зазначила Абер, представляючи на брифінгу обвинувальний акт.

Одна з останніх її резонансних справ стосувалася російської кіберзлочинності та відмивання грошей на загальну суму близько мільярда доларів.

Як повідомляє слідство, біржа, яку створили двоє росіян, відігравала суттєву роль в обходженні санкцій проти фізичних і юридичних осіб, запроваджених через агресію Росії проти України.

Абер також розслідувала справи про розголошення держтаємниці агентом ЦРУ та незаконний експорт американських технологій до підсанкційних російських структур, пов’язаних з ФСБ і кремлівською верхівкою.

"Ми не можемо дозволити передати критичні системи й технології тим, хто може застосувати їх проти Америки і наших глобальних партнерів", – заявила Абер у листопаді 2024 року, коментуючи передавання до суду останньої з гучних справ з "російським корінням".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Польщі молодий українець випав з восьмого поверху міської ради, його не змогли врятувати.

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