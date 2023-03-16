Пролетіла близько тисячі кілометрів: КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету

У ніч проти четверга, 16 березня, Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Вона впала в Японське море, але за межами виключної економічної зони Японії приблизно о 01:20 (за київським часом).

Повідомлень про пошкодження літаків чи суден наразі немає, інформує агенція Kyodo із посиланням на японський уряд.

Військові Південної Кореї зазначили, що КНДР запустила балістичну ракету з району Сунан у Пхеньяні. Вона перебувала в повітрі 70 хвилин і пролетіла близько 1 тисячі кілометрів, досягнувши максимальної висоти в 6 кілометрів.

"...ракета впала приблизно за 200 км на захід від Осіма-Осіма, крихітного острова біля західного узбережжя Хоккайдо на півночі Японії. Токіо подав Пхеньяну протест і рішуче засудив запуск ракети", - йдеться в повідомленні.

КНДР провела чергове ракетне випробування за кілька годин до початку саміту в Токіо, на якому Японія та Південна Корея збираються обговорити, зокрема, питання співпраці, враховуючи загрозу від Пхеньяна. Також незабаром відбудуться переговорів між прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем.

Нагадаємо, 14 березня Північна Корея випробувала дві балістичні ракети малої дальності, запустивши їх у бік східних вод країни.

Також ми повідомляли, що США та Південна Корея оголосили про найбільші військові навчання за останні п'ять років. Вони стартували 13 березня і триватимуть до 23 березня. У зв'язку з цим Пхеньян пригрозив вжити "безпрецедентно рішучих заходів".

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