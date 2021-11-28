Пролежали у землі 800 років: у Перу знайшли останки давньої цивілізації (фото)

Пролежали у землі 800 років: у Перу знайшли останки давньої цивілізації (фото)

Точний вік останків встановлять під час радіовуглецевого дослідження.

На центральному узбережжі Перу команда археологів виявила людські останки, вік яких експерти оцінюють у 800 років.

Про це пише видання Yahoo News.

Мумію знайшли усередині підземної будови на околиці міста Ліма. Усередині гробниці також виявили залишки рослинності та кам'яні знаряддя.

Муміфіковані останки людини археологи відносять до культури, що розвивалася між узбережжям та горами південноамериканської країни. Мумію, стать якої поки не ідентифікували, було виявлено в регіоні Ліми.

“Основна характеристика мумії у тому, що це тіло людини було пов'язано мотузками. Руки закривали обличчя, що було частиною місцевого похоронного шаблону”, – повідомив археолог Ван Дален Луна.

Точний вік останків встановлять під час радіовуглецевого дослідження. Проте орієнтовно їм дають близько 800 років.

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