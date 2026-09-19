Проміняла кар’єру на собак: історія дівчини, яка заробляє сотні фунтів на день

Ліз Іст, яка змінила професію юристки для того, щоб вигулювати та доглядати за собаками / © Daily Mail

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Помічниця юриста з Лондона ризикнула покинути свою кар’єру заради вигулу собак і не прогадала: тепер вона працює вдвічі менше, а заробляє на кілька тисяч фунтів більше.

Про це пише Daily Mail.

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30-річна Ліз Іст із Західного Сассексу шість років вчилася на кримінального адвоката, але після виснажливих 12-годинних робочих днів у Лондоні покинула юридичну кар’єру через постійний стрес. Вона придбала фургон, підробляла в пабі та швидко розбудувала власний бізнес із вигулу й перетримки собак, на який у її регіоні виявився величезний попит.

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Тепер вона вигулює від 20 до 30 собак приблизно чотири рази на день і каже, що заробляє на тисячі фунтів більше, ніж на попередній роботі. Водночас жінка зазначає, що її робочий час скоротився удвічі.

Чому Ліз вирішила змінити напрям роботи

Рішення Ліз змінити офіс на вигул собак викликало неоднозначну реакцію, адже багато хто вважає цю працю не кваліфікованою та малооплачуваною. Утім, саму дівчину фінанси цікавлять найменше — для неї на першому місці стоїть любов до тварин та природи.

За словами Ліз, вона щиро захоплювалася юриспруденцією й мріяла про кримінальний захист, а на попередній роботі виконувала геть усе: від паперової тяганини до візитів у в’язниці. Однак через чотири роки виснажливої праці у важкій і токсичній атмосфері дівчина зрозуміла, що майбутнє магістерське навчання та подальше здобуття адвокатської ліцензії того не варті.

Понад 12 годин щоденної праці та постійний вечірній тиск змусили Ліз відчути себе набагато старшою за свій вік. Вона зізнається, що виснажливі корпоративні стандарти, де перепочинок сприймають як лінь, гарантовано призвели б її до повного вигорання та завадили б майбутнім планам про створення сім’ї.

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Остаточно відмовитися від кар’єрних амбіцій дівчина вирішила після пів року роботи в консалтинговій компанії, куди влаштувалася одразу після звільнення з юридичної сфери.

Кожен новий день, який не схожий на попередні

Зараз Ліз насолоджується новою справою: вигулюючи від 20 до 30 собак на день за ставкою 14 фунтів на годину, вона отримує 300–400 фунтів щодня. Чоловік дівчини також займається вигулом і перемкою тварин, тож тепер пара забула про виснажливі робочі зміни та страх перед понеділками.

Жінка не зважає на закиди скептиків, які вважають шість років її юридичного навчання марно згаяним часом. Насправді вона заробляє більше, ніж в офісі, а здобутий досвід активно використовує у своєму бізнесі. Попри високий попит на послуги, Ліз наголошує, що головний рушій для неї — це щира любов до роботи, яка більше не здається важким обов’язком.

«У мене немає двох однакових днів. Я заробляю на тисячі фунтів більше на місяць, ніж працювала у корпорації. Окрім того, я працюю вдвічі менше годин, ніж раніше. Але якщо люди обирають таку роботу лише заради грошей, це неправильна мотивація», — зауважила жінка.

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Ліз Іст, яка змінила професію юристки для того, щоб вигулювати та доглядати за собаками / © Daily Mail

Ліз Іст, яка змінила професію юристки для того, щоб вигулювати та доглядати за собаками / © Daily Mail

Вона наголосила, що цю справу необхідно обирати лише через щиру любов до собак і прогулянок на природі.

«Зараз я прокидаюся і біжу на роботу з радістю. Життя надто коротке, щоб терпіти нелюбу справу. Не бійтеся змін — ризикуйте, адже я про свій вибір не шкодую ні хвилини», — поділилася Ліз.

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