Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Промисловий робот убив людину, не відрізнивши її від коробок з продуктами

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1032
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Промисловий робот убив людину, не відрізнивши її від коробок з продуктами

Промисловий робот / Фото: The Korea Herald

Інцидент трапився під час перевірки роботи давачів роботизованої "руки" в центрі розподілу сільськогосподарської продукції.

У Південній Кореї робот на смерть роздавив людину після того, як машина, очевидно, не змогла відрізнити його від коробок із продуктами, які вона обробляла.

Про це повідомило в середу, 8 листопада, корейське видання The Korea Herald.

Сорокарічний працівник робототехнічної компанії перевіряв роботу давачів робота в центрі розподілу сільськогосподарської продукції в провінції Південний Кьонсан. Промисловий робот, який піднімав коробки, наповнені болгарським перцем, і розміщував їх на піддоні, схоже, вийшов з ладу та ідентифікував людину як коробку.

За інформацією поліції, яка розслідує інцидент, роботизована рука штовхнула верхню частину тіла чоловіка на конвеєрну стрічку, розчавивши йому обличчя та груди.

Потерпілого доправили до лікарні, але пізніше він помер, йдеться у повідомленні.

Корейські ЗМІ повідомляють, що це вже не перший інцидент із промисловими роботами. У березні цього року 50-річний південнокореєць отримав серйозні травми від робота під час роботи на заводі з виробництва автомобільних запчастин.

Нагадаємо, раніше китайська компанія NetDragon Websoft призначила штучний інтелект на посаду генерального директора.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1032
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація