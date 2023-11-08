Промисловий робот убив людину, не відрізнивши її від коробок з продуктами

Інцидент трапився під час перевірки роботи давачів роботизованої "руки" в центрі розподілу сільськогосподарської продукції.

У Південній Кореї робот на смерть роздавив людину після того, як машина, очевидно, не змогла відрізнити його від коробок із продуктами, які вона обробляла.

Про це повідомило в середу, 8 листопада, корейське видання The Korea Herald.

Сорокарічний працівник робототехнічної компанії перевіряв роботу давачів робота в центрі розподілу сільськогосподарської продукції в провінції Південний Кьонсан. Промисловий робот, який піднімав коробки, наповнені болгарським перцем, і розміщував їх на піддоні, схоже, вийшов з ладу та ідентифікував людину як коробку.

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За інформацією поліції, яка розслідує інцидент, роботизована рука штовхнула верхню частину тіла чоловіка на конвеєрну стрічку, розчавивши йому обличчя та груди.

Потерпілого доправили до лікарні, але пізніше він помер, йдеться у повідомленні.

Корейські ЗМІ повідомляють, що це вже не перший інцидент із промисловими роботами. У березні цього року 50-річний південнокореєць отримав серйозні травми від робота під час роботи на заводі з виробництва автомобільних запчастин.

Нагадаємо, раніше китайська компанія NetDragon Websoft призначила штучний інтелект на посаду генерального директора.

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